مؤتمر علي ماهر: تخطيت مرحلة الحديث عن التحكيم.. وهذا المركز الأفضل لمروان عثمان

السبت، 08 نوفمبر 2025 - 16:22

كتب : FilGoal

علي ماهر - سيراميكا كليوباترا

كشف علي ماهر مدرب سيراميكا كليوباترا عن المركز الأفضل للاعبه مروان عثمان الذي انضم حديثا لمنتخب مصر.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز غدا الأحد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس السوبر المصري.

وقال ماهر خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "اللاعبون حضروا أنفسهم بشكل جيد وسنواجه فريقا كبيرا مثل بيراميز ونتمنى أن نقدم مباراة تليق بنا وبمجهودنا الذي نقدمه منذ بداية الموسم".

وواصل "سنواجه بيراميدز بطل إفريقيا والذي يملك كل الإمكانيات، واجهناهم كثيرا من قبل ونعرض نقاط قوتهم وضعفهم ولكن الأهم هو حالة لاعبك يوم المباراة".

وتابع "تخطيت مرحلة الحديث عن التحكيم، محمود البنا حكم محترم ومن الوارد أن يخطئ أي شخص وليس لدي تعليق أكثر من ذلك وأركز على مواجهة بيراميدز حاليا وأريد فقط أن يكون كل شخص يشعر بالاطمئنان وأن يحصل على حقه".

وشدد "أشكر عمرو السولية على تعبه ومجهوده في الفريق هو ومحمد بسام وسعد سمير، ومن الممكن أن ينضم لاعب آخر من الأهلي ولا يكون لديه نفس الرغبة ولكن بالعكس لقد انضم لنا ويشعر نفسه وكأنه يبتدي مسيرته للتو".

وأضاف "مروان عثمان لاعب مختلف ومتلزم ويمكنه اللعب بأكثر من مركز ولكن المركز الأفضل له هو المهاجم، وهذا الفريق سيتواجد منه أكثر من 5 لاعبين في منتخب مصر بالمستقبل".

وكان سيراميكا كليوباترا قد خسر في نصف النهائي من الأهلي بهدفين مقابل هدف.

سيراميكا كليوباترا علي ماهر
