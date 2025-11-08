مؤتمر عمر جابر: تفاصيل صغيرة تحسم دربي الأهلي والزمالك

السبت، 08 نوفمبر 2025 - 15:41

كتب : FilGoal

عمر جابر - الزمالك - المصري

شدد عمر جابر قائد الزمالك على صعوبة مباراة فريقه المرتقبة أمام الأهلي.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك مساء الأحد على استاد محمد بن زايد ضمن نهائي السوبر المصري.

"دربي الأهلي والزمالك مواجهة ينتظرها الجميع خاصة عندما تكون مباراة نهائية. نتمنى الظهور بأفضل صورة ممكنة وتحقيق اللقب".

"نحترم الأهلي وقائمة لاعبيه بالكامل، مثل هذه المباريات تُحسم عن طريق تفاصيل صغيرة. علينا التركيز ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا".

وأتم قائد الزمالك "الأمور التنظيمية جيدة للغاية، ونتظر دعم جماهير الزمالك في ملعب المباراة وإسعادهم برفع كأس السوبر".

ويلتقي الأهلي والزمالك غدا الأحد في نهائي كأس السوبر المصري المقام بالإمارات.

وأسفر الاجتماع الفني عن ارتداء الأهلي لزيه التقليدي باللون الأحمر والشورت الأبيض.

بينما يرتدي الزمالك القميص الأيبض والشورت الأسود.

كما تم التأكيد على لجوء المباراة لشوطين إضافيين حال نهايتها بالتعادل قبل اللجوء لركلات الترجيح.

وسيكون لكل فريق الحق بإجراء تغيير سادس في الوقت الإضافي.

وستقام المباراة على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي.

وكان الزمالك قد تفوق على بيراميدز في نصف النهائي بركلات الترجيح، بينما فاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

الزمالك الأهلي عمر جابر السوبر المصري
