مؤتمر عبد الرؤوف: غضب ناصر ماهر طبيعي.. وسنخوض نهائي السوبر بشخصية الزمالك

السبت، 08 نوفمبر 2025 - 15:40

كتب : FilGoal

أحمد عبد الرؤوف - الزمالك

يرى أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك أن غضب ناصر ماهر لاعب الفريق لعدم انضمامه لمنتخب مصر أمر طبيعي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي غدا الأحد في نهائي كأس السوبر المصري.

وقال عبد الرؤوف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الاستعدادت قبل خروجنا من مصر كانت على الجزئين الأول هي أن نكون طرفا في النهائي لأن المباراة الأولى كانت صعبة ضد فريق وقوي والجزء الثاني هو الاستعداد للنهائي لأننا أيضا سنواه فريقا كبيرا مثل الأهلي".

وواصل "إن شاء الله سنخوض المباراة بشخصية الزمالك والفترة الماضية الكثير من الناس شككوا في إمكانية وجودنا بالنهائي ولكن نحن هنا الآن وسنظهر بشخصيتنا والشكل الذي يليق بالزمالك".

وأكمل "أرى أن ناصر ماهر إنسان طبيعي ومن حق أي انسان أن يشعر بالغضب وأنا نفسي غاضب من قرار استبعاده من المنتخب، كل الاحترام لحسام وإبراهيم حسن ولكن أنا مع تعبير ناصر عن غضبه وهو عبر باحترام ودون تجاوز والآن أمامنا مباراة نهائية الأهم هو أن يكون بكامل تركيزه بها".

وتابع "أنا محب لدولة الإمارات ووجود السوبر فيها إضافة كبيرة لجودته والتنظيم رائع جدا وكل شيء منضبط وبتوقيته".

وشدد "خوض أول دربي كمدرب شيء كبير وأتمنة أن أكون عند حسن ظن الجماهير في شخصي ووجودي كمدرب للزمالك شرف كبير لي وإن شاء الله سنحقق شيء يليق بالنادي".

وكشف "فتوح لم يصل للمستوى الذي أرى أنه الأفضل له وأنتظر منه الكثير لأنه على الجانب الفني يستطيع فعل كل شيء وبعد انضمامه للمنتخب أرى أنه يستطيع تقديم أكثر".

وأردف "كل مباراة لها استعداد خاص ومباراة الأهلي لها احترام تاريخي وضغط جماهيري مختلف ومن المهم التعامل مع ضغط المباريات حسب جاهزية اللاعيبن ولكن لاعبي الزمالك رجال وأنا هنا منذ أسبوع فقط مع الفريق وهذا شيء يحسب لهم واحترامهم لكلامي شيء كبير وأقدره".

وأضاف "من الصعب جدا على الفرق الكبرى تغيير طريقة اللعب بالكامل ولكن الأسلوب من الممكن أن يخلتف من مباراة لأخرى والأهم أن يكون لديك شخصية في الملعب".

وأتم "إذا كان بيزيرا جاهز طبيا سيشارك في المباراة بشكل طبيعي سواء كأساسي أو بديل ونشعر بالاطمئنان لحالته والقرار النهائي سيكون مساء اليوم سواء له أو لجميع المصابين".

