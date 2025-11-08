ناصر ماهر: محبط جدا بسبب قائمة منتخب مصر.. وما حدث ظلم كبير

أعرب ناصر ماهر لاعب الزمالك عن إحباطه الشديد عقب غيابه عن اختيارات حسام حسن مدرب منتخب مصر.

وأعلن حسام حسن اليوم السبت قائمة منتخب مصر لخوض معسكر شهر نوفمبر.

وكتب ناصر عبر الاستوري الخاص به: "أنا آسف إني بنزل الكلام ده، لأنه مش طبعي خالص، بس بصراحة الوضع محبط جدا بالنسبة لي بسبب قائمة منتخب مصر.

بكل صدق، أنا شايف إني أستحق أكون متواجد على الأقل ضمن المنتخب، خصوصا إن الموضوع واضح إنه مش فني خالص، لأن كل النقاد والمحللين والصحفيين والجماهير المصرية وحتى الناس العادية بيتكلموا كويس جدا عن أدائي في الفترة الأخيرة".

"بصراحة، اللي حصل ظلم كبير جدا، وده مالوش علاقة بالكورة. المجهود اللي بذلته كله يروح كده على الفاضي، وأحلامي تضيع بكل سهولة كأنها حاجة عادية، رغم إني عملت كل اللي المفروض أعمله. بجد حرام، اللي بيحصل ده يحبط أي جبل".

وسجل صانع ألعاب الزمالك 4 أهداف وصنع آخر خلال 13 مباراة بالموسم الحالي.

كما ناصر ماهر حصد جائزة رجل مباراة الزمالك وبيراميدز وقاد فريقه للتأهل لنهائي السوبر المصري ضد الأهلي.

ويلعب الزمالك أمام الأهلي مساء الأحد على استاد محمد بن زايد في نهائي كأس السوبر.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - مصطفي شوبير

الدفاع: محمد هاني - محمد حمدي - أحمد فتوح - رامي ربيعة - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل

الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - مهند لاشين - محمد شحاته - محمود صابر - محمود حسن تريزيجيه - إبراهيم عادل - مروان عثمان - عمر مرموش - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الحفيظ زلاكة - محمد صلاح

الهجوم: أسامه فيصل - صلاح محسن - مصطفي محمد.