ناصر ماهر: محبط جدا بسبب قائمة منتخب مصر.. وما حدث ظلم كبير

السبت، 08 نوفمبر 2025 - 14:16

كتب : محمود حمدي

ناصر ماهر - الزمالك - طلائع الجيش

أعرب ناصر ماهر لاعب الزمالك عن إحباطه الشديد عقب غيابه عن اختيارات حسام حسن مدرب منتخب مصر.

وأعلن حسام حسن اليوم السبت قائمة منتخب مصر لخوض معسكر شهر نوفمبر.

وكتب ناصر عبر الاستوري الخاص به: "أنا آسف إني بنزل الكلام ده، لأنه مش طبعي خالص، بس بصراحة الوضع محبط جدا بالنسبة لي بسبب قائمة منتخب مصر.

أخبار متعلقة:
ناصر ماهر: نهائي السوبر لن يكون سهلا ضد الأهلي.. وعبد الرؤوف عمل معنا بشكل جيد للغاية الثنائية الأولى مع الأبيض.. ناصر ماهر يسجل لـ الزمالك في طلائع الجيش وصل للمساهمة التاسعة.. ناصر ماهر يسجل لـ الزمالك في وادي دجلة الرمادي: مستوى سيف جعفر وناصر ماهر كان مفاجأة.. وهذا موقفي من العودة لـ الزمالك

بكل صدق، أنا شايف إني أستحق أكون متواجد على الأقل ضمن المنتخب، خصوصا إن الموضوع واضح إنه مش فني خالص، لأن كل النقاد والمحللين والصحفيين والجماهير المصرية وحتى الناس العادية بيتكلموا كويس جدا عن أدائي في الفترة الأخيرة".

"بصراحة، اللي حصل ظلم كبير جدا، وده مالوش علاقة بالكورة. المجهود اللي بذلته كله يروح كده على الفاضي، وأحلامي تضيع بكل سهولة كأنها حاجة عادية، رغم إني عملت كل اللي المفروض أعمله. بجد حرام، اللي بيحصل ده يحبط أي جبل".

وسجل صانع ألعاب الزمالك 4 أهداف وصنع آخر خلال 13 مباراة بالموسم الحالي.

كما ناصر ماهر حصد جائزة رجل مباراة الزمالك وبيراميدز وقاد فريقه للتأهل لنهائي السوبر المصري ضد الأهلي.

ويلعب الزمالك أمام الأهلي مساء الأحد على استاد محمد بن زايد في نهائي كأس السوبر.

وجاءت اختيارات حسام حسن لمعسكر شهر نوفمبر كالتالي:

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - مصطفي شوبير

الدفاع: محمد هاني - محمد حمدي - أحمد فتوح - رامي ربيعة - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل

الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - مهند لاشين - محمد شحاته - محمود صابر - محمود حسن تريزيجيه - إبراهيم عادل - مروان عثمان - عمر مرموش - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الحفيظ زلاكة - محمد صلاح

الهجوم: أسامه فيصل - صلاح محسن - مصطفي محمد.

ناصر ماهر منتخب مصر حسام حسن
نرشح لكم
مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في جول سبب عدم إعلان القائمة عقب نهائي السوبر استدعاء دغموم وسعيود لقائمة الجزائر الثاني لوديتي مصر مؤتمر دودو الجباس: الشناوي الأفضل في مصر وإفريقيا.. وسأحسم اعتزالي نهاية الموسم مؤتمر يورتشيتش: مضطرين لخوض مباراة سيراميكا.. وأشكر حسام حسن مؤتمر السولية: لدينا أكثر من لاعب يستحق الانضمام لمنتخب مصر.. ولما لا نتوج بالدوري؟ مؤتمر علي ماهر: تخطيت مرحلة الحديث عن التحكيم.. وهذا المركز الأفضل لمروان عثمان مؤتمر عمر جابر: تفاصيل صغيرة تحسم دربي الأهلي والزمالك مؤتمر عبد الرؤوف: غضب ناصر ماهر طبيعي.. وسنخوض نهائي السوبر بشخصية الزمالك
أخر الأخبار
مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في جول سبب عدم إعلان القائمة عقب نهائي السوبر 12 دقيقة | الكرة المصرية
استدعاء دغموم وسعيود لقائمة الجزائر الثاني لوديتي مصر 37 دقيقة | منتخب مصر
مؤتمر دودو الجباس: الشناوي الأفضل في مصر وإفريقيا.. وسأحسم اعتزالي نهاية الموسم 50 دقيقة | الكرة المصرية
بدأت بعد الـ 80.. مانشستر يونايتد يتعادل مع توتنام في مباراة الأهداف القاتلة ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر يورتشيتش: مضطرين لخوض مباراة سيراميكا.. وأشكر حسام حسن ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر السولية: لدينا أكثر من لاعب يستحق الانضمام لمنتخب مصر.. ولما لا نتوج بالدوري؟ ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر علي ماهر: تخطيت مرحلة الحديث عن التحكيم.. وهذا المركز الأفضل لمروان عثمان ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر عمر جابر: تفاصيل صغيرة تحسم دربي الأهلي والزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 3 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 4 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك
/articles/516820/ناصر-ماهر-محبط-جدا-بسبب-قائمة-منتخب-مصر-وما-حدث-ظلم-كبير