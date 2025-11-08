خبر في الجول - عواد يقترب من حراسة منتخب مصر الثاني بعد انضمام الشناوي للأول
السبت، 08 نوفمبر 2025 - 13:07
كتب : محمد جمال
اقترب محمد عواد من الانضمام لقائمة منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان.
ويستعد منتخب مصر الثاني لخوض منافسات كأس العرب في قطر.
وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد عواد يقترب من الانضمام لقائمة منتخب مصر الثاني في معسكر نوفمبر بعد انضمام أحمد الشناوي للمنتخب الأول.
وعاد محمد عواد للمشاركة مع الزمالك وقاد فريقه للفوز على بيراميدز بركلات الترجيح والتأهل لنهائي كأس السوبر المصري.
يستعد منتخب مصر الثاني لإقامة معسكره الخاص خلال التوقف الدولي في شهر نوفمبر الجاري.
ويتواجد منتخب مصر في كأس العرب ضمن مجموعة تضم الأردن والإمارات والفائز من الكويت ضد موريتانيا.
وسيلعب منتخب مصر الثاني وديتين ضد الجزائر على استاد السلام يومي 14 و17 نوفمبر استعدادا للمشاركة في كأس العرب.
وتقام نهائيات كأس العرب في قطر في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر ويشارك بها منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان.
وكان منتخب مصر الثاني قد لعب وديتين خلال فترة التوقف الدولي السابقة.
وفازت مصر على البحرين بأربعة أهداف دون مقابل، بينما خسرت من المغرب بهدفين دون رد.