محمد إسماعيل والشناوي.. 4 لاعبين ينضمون لمنتخب مصر لأول مرة تحت قيادة حسام حسن

أعلن حسام حسن مدرب منتخب مصر قائمته التي ستخوض معسكر شهر نوفمبر الجاري.

ويلتقي منتخب مصر خلال شهر نوفمبر الجاري مع أوزبكستان وإيران وديا.

وشهدت القائمة تواجد 4 لاعبين لأول مرة برفقة حسام حسن منذ توليه المسؤولية.

أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز انضم للمنتخب لأول مرة برفقة حسام حسن.

وانضم الشناوي للمنتخب لأول مرة منذ شهر يناير من عام 2024 بكأس أمم إفريقيا تحت قيادة روي فيتوريا.

محمد إسماعيل مدافع الزمالك هو أحدث المنضمين للمنتخب تحت قيادة حسام حسن وللمرة الأولى خلال مسيرته.

وشارك إسماعيل في 7 مباريات منذ بداية الموسم بقميص الزمالك.

مروان عثمان لاعب سيراميكا كليوباترا هو الآخر ينضم لمنتخب مصر للمرة الأولى خلال مسيرته.

وسجل مروان عثمان 3 أهداف منذ بداية الموسم بقميص سيراميكا كليوباترا خلال 12 مباراة وصنع 3 آخرين.

كما انضم صلاح محسن مهاجم المصري لمنتخب مصر للمرة الأولى منذ تولي حسام حسن قيادة المنتخب.

وشارك صلاح محسن في 13 مباراة منذ بداية الموسم وسجل 5 أهداف وصنع هدف.

وكان محسن قد انضم لمنتخب مصر لآخر مرة في 2021 وشارك للمرة الأخيرة ضد الجابون بتصفيات كأس العالم.

وشارك صلاح محسن في 5 مباريات مع منتخب مصر في وقت سابق وسجل هدفا وصنع آخر.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي ستقام بالمغرب بشهر ديسمبر المقبل.

وضمن منتخب مصر التأهل لكأس العالم 2026 والتي ستقام في أمريكا والمكسيك وكندا.