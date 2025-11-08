محمد إسماعيل والشناوي.. 4 لاعبين ينضمون لمنتخب مصر لأول مرة تحت قيادة حسام حسن

السبت، 08 نوفمبر 2025 - 12:41

كتب : FilGoal

الأهلي ضد بيراميدز

أعلن حسام حسن مدرب منتخب مصر قائمته التي ستخوض معسكر شهر نوفمبر الجاري.

مروان عثمان

النادي : سيراميكا كليوباترا

محمد إسماعيل

النادي : الزمالك

أحمد الشناوي

النادي : بيراميدز

مصر

ويلتقي منتخب مصر خلال شهر نوفمبر الجاري مع أوزبكستان وإيران وديا.

وشهدت القائمة تواجد 4 لاعبين لأول مرة برفقة حسام حسن منذ توليه المسؤولية.

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف المحترفين المستدعين لمنتخب مصر الثاني مصدر من منتخب مصر الثاني يكشف لـ في الجول موقف لاعبي دوري المحترفين مصدر من أبو قير لـ في الجول: منتخب مصر الثاني تواصل معنا لضم ميلاد قائمة منتخب مصر – أحمد الشناوي ومحمد إسماعيل و6 محترفين على رأس اختيارات حسام حسن

أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز انضم للمنتخب لأول مرة برفقة حسام حسن.

وانضم الشناوي للمنتخب لأول مرة منذ شهر يناير من عام 2024 بكأس أمم إفريقيا تحت قيادة روي فيتوريا.

محمد إسماعيل مدافع الزمالك هو أحدث المنضمين للمنتخب تحت قيادة حسام حسن وللمرة الأولى خلال مسيرته.

وشارك إسماعيل في 7 مباريات منذ بداية الموسم بقميص الزمالك.

مروان عثمان لاعب سيراميكا كليوباترا هو الآخر ينضم لمنتخب مصر للمرة الأولى خلال مسيرته.

وسجل مروان عثمان 3 أهداف منذ بداية الموسم بقميص سيراميكا كليوباترا خلال 12 مباراة وصنع 3 آخرين.

كما انضم صلاح محسن مهاجم المصري لمنتخب مصر للمرة الأولى منذ تولي حسام حسن قيادة المنتخب.

وشارك صلاح محسن في 13 مباراة منذ بداية الموسم وسجل 5 أهداف وصنع هدف.

وكان محسن قد انضم لمنتخب مصر لآخر مرة في 2021 وشارك للمرة الأخيرة ضد الجابون بتصفيات كأس العالم.

وشارك صلاح محسن في 5 مباريات مع منتخب مصر في وقت سابق وسجل هدفا وصنع آخر.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي ستقام بالمغرب بشهر ديسمبر المقبل.

وضمن منتخب مصر التأهل لكأس العالم 2026 والتي ستقام في أمريكا والمكسيك وكندا.

محمد إسماعيل مروان عثمان أحمد الشناوي صلاح محسن منتخب مصر حسام حسن
نرشح لكم
ناصر ماهر: محبط جدا بسبب قائمة منتخب مصر.. وما حدث ظلم كبير خبر في الجول - عواد يقترب من حراسة منتخب مصر الثاني بعد انضمام الشناوي للأول قائمة منتخب مصر – أحمد الشناوي ومحمد إسماعيل و6 محترفين على رأس اختيارات حسام حسن حمزة عبد الكريم: سنلعب أمام إنجلترا من أجل الفوز وتصدر المجموعة في الجول يكشف المحترفين المستدعين لمنتخب مصر الثاني مصدر من منتخب مصر الثاني يكشف لـ في الجول موقف لاعبي دوري المحترفين مصدر من أبو قير لـ في الجول: منتخب مصر الثاني تواصل معنا لضم ميلاد الكاس: هذا الجيل من اللاعبين يتسم بالإصرار والنزعة الوطنية
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - توتنام (0)-(0) مانشستر يونايتد.. بداية المباراة 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ناصر ماهر: محبط جدا بسبب قائمة منتخب مصر.. وما حدث ظلم كبير 28 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - كولو مواني يقود هجوم توتنام.. وثلاثي في دفاع مانشستر يونايتد 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد اهتمام الأهلي.. تقرير: يونيفرسيداد يحاول تجديد عقد لوكاس أسادي ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - عواد يقترب من حراسة منتخب مصر الثاني بعد انضمام الشناوي للأول ساعة | الكرة المصرية
محمد إسماعيل والشناوي.. 4 لاعبين ينضمون لمنتخب مصر لأول مرة تحت قيادة حسام حسن 2 ساعة | منتخب مصر
قائمة منتخب مصر – أحمد الشناوي ومحمد إسماعيل و6 محترفين على رأس اختيارات حسام حسن 2 ساعة | الكرة المصرية
حمزة عبد الكريم: سنلعب أمام إنجلترا من أجل الفوز وتصدر المجموعة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 3 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 4 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك
/articles/516816/محمد-إسماعيل-والشناوي-4-لاعبين-ينضمون-لمنتخب-مصر-لأول-مرة-تحت-قيادة-حسام-حسن