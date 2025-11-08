مواعيد مباريات السبت 8 نوفمبر - دربي جدة.. ومانشستر يونايتد ضد توتنام
السبت، 08 نوفمبر 2025 - 11:08
تنطلق اليوم جولة جديدة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 8 نوفمبر والقنوات الناقلة.
الدوري الإنجليزي
توتنام × مانشستر يونايتد.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
وست هام × بيرنلي.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
إيفرتون × فولام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
سندرلاند × أرسنال.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
تشيلسي × ولفرهامبتون.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإسباني
جيرونا × ديبورتيفو ألافيس.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
إشبيلية × أوساسونا.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.
أتلتيكو مدريد × ليفانتي.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 2.
إسبانيول × فياريال.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
الدوري الإيطالي
ليتشي × هيلاس فيرونا.. 4:00 مساء - تطبيق ستارز بلاي.
كومو × كالياري.. 4:00 مساء - تطبيق ستارز بلاي.
يوفنتوس × تورينو.. 7:00 مساء - تطبيق ستارز بلاي.
بارما × ميلان.. 9:45 مساء - تطبيق ستارز بلاي.
الدوري الفرنسي
أولمبيك مارسيليا × بريست.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
ميتز × نيس.. 6:15 مساء - بي إن سبورتس.
لو هافر × نانت.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
موناكو × لانس.. 10:05 مساء - بي إن سبورتس 4.
الدوري الألماني
يونيون برلين × بايرن ميونيخ.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
هوفنهايم × لايبزج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
هامبورج × بوروسيا دورتموند.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
باير ليفركوزن × هايدنهايم.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
بوروسيا مونشنجلادباخ × كولن.. 7:30 مساء - إم بي سي أكشن.
الدوري السعودي
نيوم × النصر.. 3:50 مساء - ثمانية.
الشباب × الاتفاق.. 4:45 مساء - ثمانية.
اتحاد جدة × أهلي جدة.. 7:30 مساء - ثمانية.
