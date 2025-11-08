مواعيد مباريات السبت 8 نوفمبر - دربي جدة.. ومانشستر يونايتد ضد توتنام

تنطلق اليوم جولة جديدة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 8 نوفمبر والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي

توتنام × مانشستر يونايتد.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

وست هام × بيرنلي.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

إيفرتون × فولام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

سندرلاند × أرسنال.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

تشيلسي × ولفرهامبتون.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

جيرونا × ديبورتيفو ألافيس.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

إشبيلية × أوساسونا.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

أتلتيكو مدريد × ليفانتي.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 2.

إسبانيول × فياريال.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

ليتشي × هيلاس فيرونا.. 4:00 مساء - تطبيق ستارز بلاي.

كومو × كالياري.. 4:00 مساء - تطبيق ستارز بلاي.

يوفنتوس × تورينو.. 7:00 مساء - تطبيق ستارز بلاي.

بارما × ميلان.. 9:45 مساء - تطبيق ستارز بلاي.

الدوري الفرنسي

أولمبيك مارسيليا × بريست.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

ميتز × نيس.. 6:15 مساء - بي إن سبورتس.

لو هافر × نانت.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

موناكو × لانس.. 10:05 مساء - بي إن سبورتس 4.

الدوري الألماني

يونيون برلين × بايرن ميونيخ.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

هوفنهايم × لايبزج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

هامبورج × بوروسيا دورتموند.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

باير ليفركوزن × هايدنهايم.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

بوروسيا مونشنجلادباخ × كولن.. 7:30 مساء - إم بي سي أكشن.

الدوري السعودي

نيوم × النصر.. 3:50 مساء - ثمانية.

الشباب × الاتفاق.. 4:45 مساء - ثمانية.

اتحاد جدة × أهلي جدة.. 7:30 مساء - ثمانية.

