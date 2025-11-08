الكشف عن ألوان قمصان مباراة الأهلي والزمالك بنهائي كأس السوبر المصري
السبت، 08 نوفمبر 2025 - 10:46
كتب : FilGoal
أقيم اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والزمالك.
ويلتقي الأهلي والزمالك غدا الأحد في نهائي كأس السوبر المصري المقام بالإمارات.
وأسفر الاجتماع الفني عن ارتداء الأهلي لزيه التقليدي باللون الأحمر والشورت الأبيض.
بينما يرتدي الزمالك القميص الأيبض والشورت الأسود.
كما تم التأكيد على لجوء المباراة لشوطين إضافيين حال نهايتها بالتعادل قبل اللجوء لركلات الترجيح.
وسيكون لكل فريق الحق بإجراء تغيير سادس في الوقت الإضافي.
وستقام المباراة على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي.
وكان الزمالك قد تفوق على بيراميدز في نصف النهائي بركلات الترجيح، بينما فاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.
وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا غدا الأحد.
