سلامة سيصبح الرئيس بالتزكية؟ غلق قائمة المرشحين لاانتخابات الاتحاد السكندري

أعلن نادي الاتحاد السكندري غلق مرحلة الترشح للانتخابات المقبلة.

ومن المقرر أن تقام الانتخابات يوم 26 ديسمبر المقبل.

وسيصبح محمد أحمد سلامة رئيسا للنادي ونائبه إبراهيم شعبان بالتزكية حال اكتمال نسبة الحضور القانونية للجمعية العمومية.

وجاءت قائمة المرشحين كالتالي:

منصب أمين الصندوق

حازم محمد فتح الله إبراهيم الرجال

محمد ثابت إبراهيم محمد

محمد عادل إبراهيم نادر

منصب عضو مجلس إدارة فوق السن

نجلاء الزناتي يونس

مصطفى السيد الشوادفي

محمد خميس إبراهيم

أحمد رأفت أحمد

محمد محمود البحيري

إسماعيل محمد إسماعيل

ياسر عبد الله محمود

محمد محمد علي الحلو

خالد محمد أحمد عبد الهادي

شريف فيصل السيد

سامح صبحي حميدة

أحمد السيد موسى عبد الحميد

أحمد محمد الغمري

السيد فيصل السيد

عصام فوزي أحمد

هاني محمد كامل

هشام أنور محمد

هشام التركي تم تعديل طلب ترشحه من أمين للصندوق إلى عضو فوق السن.

منصب عضو مجلس إدارة تحت السن

محمد رمضان عبد العزيز عزت سمير محمد محمد سامي عبد العظيم محمود الروبي " تعديل طلب الترشح" بلال حسن علي زيد مصطفى محمد أحمد إدريس