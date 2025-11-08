دي لاورنتيس: ملعب مارادونا شبه مرحاض

انتقد أوريليو دي لاورنتيس رئيس نابولي ملعب ناديه مارادونا.

وقال دي لاورنتيس: "ملعب مارادونا مكان عبارة عن شبه مرحاض".

وأضاف "قلت نفس الشيء عندما كان كارلو أنشيلوتي يدرب الفريق".

وأكمل "باريس سان جيرمان يدفع لملعبه نفس المبلغ الذي يدفعه نابولي، لكن باريس سان جيرمان يملك الحقوق حصريا ويكسب 100 مليون يورو، بينما نابولي يملك الملعب فقط لـ 3 أيام قبل المباراة وخلالها وبعدها".

وتابع "إنتر وميلان يجمعان 14 مليون يورو في يوم واحد، بينما نحن نصل إلى 3 ملايين في ليلة دوري أبطال في مارادونا وبعد ذلك يطلبون مني أن أشتري لاعبين مقابل 50-60 مليون يورو لأنافسهما".

وشدد " "السلطات هنا هي أكبر أعداء كرة القدم. لا يدركون أن هناك 25 مليون ناخب محتمل يهتمون بهذه الرياضة".

وأنهى حديثه قائلا: "أستطيع إنشاء ملعب حديث بسعة 70 ألف مقعد، ويضم "100 مقعد في المقصورة بشكل فاخر ومواقف سيارات حقيقية".