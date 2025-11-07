خبر في الجول – رويز يرسل إشادته لطاقم تحكيم مباراة الأهلي ضد سيراميكا وتنفيذهم للقانون

أرسل أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام إشادته بطاقم تحكيم مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن رويز أرسل إشادته لطاقم تحكيم مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا بقيادة محمود البنا وتنفيذهم القانون بشكل صحيح.

كما أشاد بطاقم تحكيم مباراة الزمالك أمام بيراميدز بقيادة محمد معروف.

وتغلب الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات نصف النهائي.

ووصل الأهلي إلى نهائي السوبر للمرة العشرين في تاريخه والـ 14 على التوالي.

ورفض علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا التعليق على مطالبات فريقه بركلة جزاء في الثواني الأخيرة من مواجهة الأهلي في نصف نهائي السوبر المصري.

وقال ماهر خلال المؤتمر الصحفي: "نغلق صفحة المباراة، لكن أتمنى فقط أن يحصل كل فريق على حقه، وأن يتم تقدير الجهد المبذول من الجميع ولا أطالب إلا بحقي".

وبسؤاله عن المطالبة بركلة الجزاء في نهاية المباراة شدد "لا تعليق، لا أريد الحديث عن أي أمور تحيكيمة لأنني إذا تحدثت سيتم إيقافي".

واختتم علي ماهر تصريحاته "الكرة واضحة دون حاجة إلى تقنية الفيديو".

بينما نجح الزمالك في تخطي بيراميدز بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي بتعادل سلبي.

ويواجه الأهلي فريق الزمالك في النهائي للمرة العاشرة تاريخيا.

موعد نهائي السوبر

يواجه الأهلي فريق الزمالك يوم 9 نوفمبر الجاري الموافق الأحد المقبل.

وتقام المباراة في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتُلعب المباراة على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

ويذاع اللقاء عبر قنوات أون سبورت وأبوظبي الرياضية ودبي سبورت.