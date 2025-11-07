في الجول يكشف المحترفين المستدعين لمنتخب مصر الثاني

الجمعة، 07 نوفمبر 2025 - 23:01

كتب : محمد جمال

حلمي طولان - مدرب منتخب مصر الثاني

يستعد منتخب مصر الثاني لإقامة معسكره الخاص خلال التوقف الدولي في شهر نوفمبر الجاري.

وعلم FilGoal.com اللاعبين المحترفين المستدعين لمعسكر المنتخب

أكرم توفيق لاعب الشمال القطري

محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي

عمر فايد لاعب أروكا البرتغالي

من المرجح استبعاد سام مرسي بسبب استدعاء النني وأكرم توفيق.

ويتواجد منتخب مصر في كأس العرب ضمن مجموعة تضم الأردن والإمارات والفائز من الكويت ضد موريتانيا.

وسيلعب منتخب مصر الثاني وديتين ضد الجزائر على استاد السلام يومي 14 و17 نوفمبر استعدادا للمشاركة في كأس العرب.

وتقام نهائيات كأس العرب في قطر في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر ويشارك بها منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم الأردن والإمارات والفائز من الكويت ضد موريتانيا.

وكان منتخب مصر الثاني قد لعب وديتين خلال فترة التوقف الدولي السابقة.

وفازت مصر على البحرين بأربعة أهداف دون مقابل، بينما خسرت من المغرب بهدفين دون رد.

مصر الثاني حلمي طولان النني أكرم توفيق
