مصدر من منتخب مصر الثاني يكشف لـ في الجول موقف لاعبي دوري المحترفين

الجمعة، 07 نوفمبر 2025 - 22:52

كتب : محمد جمال

منتخب مصر الثاني

كشف مصدر من منتخب مصر الثاني عن حقيقة متابعة الجهاز الفني للاعبين من دوري المحترفين وإمكانية ضمهم لقائمة الفريق.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "نضع لاعبي دوري المحترفين في حساباتنا ولكن لا يمكننا ضمهم خلال المعسكر المقبل لأننا أرسلنا القائمة الأولية بالفعل".

وأوضح "إذا استمر المنتخب لما بعد كأس العرب سنكثف المتابعة ونضم منهم لاعبين مستقبلا".

مصدر من أبو قير لـ في الجول: منتخب مصر الثاني تواصل معنا لضم ميلاد

وقال مصدر من نادي أبو قير للأسمدة لـ FilGoal.com: "الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني تواصل معنا وأخبرنا بمتابعة رامز ميلاد تمهيدا لضمه حال عدم استدعاء لاعبي بيراميدز".

ولعب ميلاد من قبل مع منتخب المحليين تحت قيادة وائل رياض.

وقال مصدر من الرابطة في وقت سابق لـ FilGoal.com: "نرفض تأجيل مباراتي بيراميدز أمام كهرباء الإسماعيلية وبتروجت بعد طلب منتخب مصر الثاني لأن لا بد أن ننتهي من بطولة الدوري يوم 25 مايو على أقصى تقدير وللفرق المنافسة قبل انطلاق كأس العالم بـ 21 يوما وذلك بسبب تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأضاف "لا يوجد أي مواعيد متاحة لتسكين مباريات بيراميدز خاصة وأن المرحلة الأولى للدوري يجب أن تنتهي يوم 7 مارس المقبل".

وأنهى حديثه قائلا: "من الصعب تأجيل المباراتين لبيراميدز حتى لا يؤثر على استعدادات منتخب مصر الأول لكأس العالم".

وسيخوض بيراميدز المباراتين المؤجلتين في الدوري المصري يومي 3 و6 ديسمبر المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في كأس العرب ضمن مجموعة تضم الأردن والإمارات والفائز من الكويت ضد موريتانيا.

وسيلعب منتخب مصر الثاني وديتين ضد الجزائر على استاد السلام يومي 14 و17 نوفمبر استعدادا للمشاركة في كأس العرب.

وتقام نهائيات كأس العرب في قطر في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر ويشارك بها منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان.



وكان منتخب مصر الثاني قد لعب وديتين خلال فترة التوقف الدولي السابقة.

وفازت مصر على البحرين بأربعة أهداف دون مقابل، بينما خسرت من المغرب بهدفين دون رد.

