هشام نصر: مواجهات الزمالك أمام الأهلي لا تحضع لمقاييس.. ولا نتمنى سوى التحكيم العادل

الجمعة، 07 نوفمبر 2025 - 22:38

كتب : FilGoal

هشام نصر - جون إدوارد - الزمالك

أشاد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، ورئيس بعثة فريق الكرة بأداء الجهاز الفني واللاعبين خلال مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال نصر في تصريحاته للمركز الإعلامي لنادي الزمالك: "الفريق قدم مباراة جيدة أمام بيراميدز، وأحمد عبد الرؤوف كان على قدر المسؤولية بالرغم من ضيق الوقت بعد تسلمه لمهمة قيادة الفريق في هذه البطولة".

وأضاف "نهائي بطولة كأس السوبر بين الزمالك والأهلي لا يخضع لأي مقاييس، وعلى مر الزمان تظل مواجهة القمة لها حسابات خاصة لا تخضع لأي قواعد".

وتابع:" هذه النوعية من المباريات مرتبطة بظروف خاصة، مثل جودة اللاعبين والتوفيق والإصابات والغيابات، ونحن لا نتمنى إلا تحكيما عادلا، و سنسعى بكل قوة لحسم اللقاء لصالحنا".

واختتم نائب رئيس النادي قائلًا: "كلمة شكرًا قليلة جدًا على جماهير نادي الزمالك العظيمة في كل مكان، هذا الجمهور يمتلك عقيدة خاصة بالتواجد خلف الفريق مهما كانت الظروف أو النتائج أو ما يحدث خارج الملعب".

وفاز الزمالك على بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ستاد آل نهيان في نصف نهائي كأس السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليتأهل الأبيض لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي في السابعة والنصف مساء الأحد بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر في نهائي كأس السوبر المصري.

