قائمة البرتغال - استدعاء رونالدو وفيليكس لمواجهتي أيرلندا وأرمينيا

أعلن روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال القائمة المستدعاه خلال فترة التوقف الدولي المقبل في شهر نوفمبر الجاري.

كريستيانو رونالدو النادي : النصر البرتغال

ويتواجد كريستيانو رونالدو لاعب النصر في القائمة بالإضافة إلى زميله في النادي جواو فيليكس.

وتضم القائمة برونو فيرنانديز وجواو نيفيس وبرناردو سيلفا في الوسط.

وجاءت القائمة كالتالي:

الحراس: ديوجو كوستا - روي سيلفا - خوسي سا.

الدفاع: ديوجو دالوت – نيلسون سيميدو – جواو كانسيلو – ماتيوس نونيس – روبن دياز – جونسالو إيناسيو – أنطونيو سيلفا – ريناتو فيجا.

الوسط: جواو بالينيا – روبن نيفيس – جواو نيفيس – فيتينيا – برونو فيرنانديز – برناردو سيلفا.

الهجوم: بيدرو جونسالفيس – جواو فيليكس – فرانسيسكو ترينكاو – فرانسيسكو كونسيساو – رافاييل لياو – بيدرو نيتو – كارلوس فوربس – جونسالو راموس – كريستيانو رونالدو.

وسيلعب منتخب البرتغال مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ضد أيرلندا ثم أرمينيا.

وتحتل البرتغال صدارة جدول ترتيب مجموعتها برصيد 10 نقاط ثم المجر في الوصافة بـ 5 نقاط.

ويأتي منتخب أيرلندا ثالثا بـ 4 نقاط، ويتذيل منتخب أرمينيا الترتيب بـ 3 نقاط.