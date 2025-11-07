قائمة البرتغال - استدعاء رونالدو وفيليكس لمواجهتي أيرلندا وأرمينيا

الجمعة، 07 نوفمبر 2025 - 21:45

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال ضد المجر

أعلن روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال القائمة المستدعاه خلال فترة التوقف الدولي المقبل في شهر نوفمبر الجاري.

ويتواجد كريستيانو رونالدو لاعب النصر في القائمة بالإضافة إلى زميله في النادي جواو فيليكس.

وتضم القائمة برونو فيرنانديز وجواو نيفيس وبرناردو سيلفا في الوسط.

وجاءت القائمة كالتالي:

الحراس: ديوجو كوستا - روي سيلفا - خوسي سا.

الدفاع: ديوجو دالوت – نيلسون سيميدو – جواو كانسيلو – ماتيوس نونيس – روبن دياز – جونسالو إيناسيو – أنطونيو سيلفا – ريناتو فيجا.

الوسط: جواو بالينيا – روبن نيفيس – جواو نيفيس – فيتينيا – برونو فيرنانديز – برناردو سيلفا.

الهجوم: بيدرو جونسالفيس – جواو فيليكس – فرانسيسكو ترينكاو – فرانسيسكو كونسيساو – رافاييل لياو – بيدرو نيتو – كارلوس فوربس – جونسالو راموس – كريستيانو رونالدو.

وسيلعب منتخب البرتغال مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ضد أيرلندا ثم أرمينيا.

وتحتل البرتغال صدارة جدول ترتيب مجموعتها برصيد 10 نقاط ثم المجر في الوصافة بـ 5 نقاط.

ويأتي منتخب أيرلندا ثالثا بـ 4 نقاط، ويتذيل منتخب أرمينيا الترتيب بـ 3 نقاط.

