فيورنتينا يعلن تعيين فانولي مديرا فنيا للفريق

أعلن نادي فيورنتينا تعيين باولو فانولي مديرا فنيا للفريق خلفا لستيفانو بيولي.

ولم يكشف النادي عن مدة التعاقد.

وتعد التجربة الأخيرة لفانولي هي تدريب تورينو في الموسم الماضي.

ولا يعتبر فانولي غريبا على فيورنتينا، إذ لعب في الفريق من قبل لمدة عامين من 2000 إلى 2002.

وكان فانولي مساعدا لأنطونيو كونتي خلال تجربتي تشيلسي وإنتر بالترتيب قبل أن يقرر أن يكون الرجل الأول.

ودرب فانولي كل من سبارتاك موسكو وفينيتسيا وتورينو بالترتيب.

وكان فيورنتينا قد أعلن إقالة ستيفانو بيولي المدير الفني السابق للفريق منذ أيام.

وتم تعيين المدير الفني السابق للنصر السعودي في الصيف الماضي، إلا أن النتائج الكارثية لفريقه أدت إلى غضب الإدارة والجماهير.

ولم يحقق فيورتينا أي فوز هذا الموسم في الدوري الإيطالي، إذ خسر 6 مباريات، وتعادل في 4 محتلا المركز الـ 19 أي قبل الأخير..

وسقط فيورنتينا في الجولة العاشرة على أرضه أمام ليتشي بهدف، لتثور الجماهير ضد المدرب واللاعبين.

وذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أن الجماهير اجتمعت أمام مدخل المدرجات الرئيسية وهتفوا ضد المدرب واللاعبين.

وتقدم دانييلي برادي المدير الرياضي للنادي باستقالته وتم الموافقة عليها.

وعاد بيولي إلى فيورنتينا بعد 6 سنوات من رحيله عن تدريب الفيولا.

وسبق لبيولي قيادة فيورنتينا لمدة موسمين منذ 2017 وحتى 2019.

وسبق لبيولي اللعب لمدة 6 سنوات بقميص فيورنتينا كلاعب.