فيورنتينا يعلن تعيين فانولي مديرا فنيا للفريق

الجمعة، 07 نوفمبر 2025 - 21:29

كتب : FilGoal

باولو فانولي

أعلن نادي فيورنتينا تعيين باولو فانولي مديرا فنيا للفريق خلفا لستيفانو بيولي.

ولم يكشف النادي عن مدة التعاقد.

وتعد التجربة الأخيرة لفانولي هي تدريب تورينو في الموسم الماضي.

ولا يعتبر فانولي غريبا على فيورنتينا، إذ لعب في الفريق من قبل لمدة عامين من 2000 إلى 2002.

وكان فانولي مساعدا لأنطونيو كونتي خلال تجربتي تشيلسي وإنتر بالترتيب قبل أن يقرر أن يكون الرجل الأول.

ودرب فانولي كل من سبارتاك موسكو وفينيتسيا وتورينو بالترتيب.

وكان فيورنتينا قد أعلن إقالة ستيفانو بيولي المدير الفني السابق للفريق منذ أيام.

وتم تعيين المدير الفني السابق للنصر السعودي في الصيف الماضي، إلا أن النتائج الكارثية لفريقه أدت إلى غضب الإدارة والجماهير.

ولم يحقق فيورتينا أي فوز هذا الموسم في الدوري الإيطالي، إذ خسر 6 مباريات، وتعادل في 4 محتلا المركز الـ 19 أي قبل الأخير..

وسقط فيورنتينا في الجولة العاشرة على أرضه أمام ليتشي بهدف، لتثور الجماهير ضد المدرب واللاعبين.

وذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أن الجماهير اجتمعت أمام مدخل المدرجات الرئيسية وهتفوا ضد المدرب واللاعبين.

وتقدم دانييلي برادي المدير الرياضي للنادي باستقالته وتم الموافقة عليها.

وعاد بيولي إلى فيورنتينا بعد 6 سنوات من رحيله عن تدريب الفيولا.

وسبق لبيولي قيادة فيورنتينا لمدة موسمين منذ 2017 وحتى 2019.

وسبق لبيولي اللعب لمدة 6 سنوات بقميص فيورنتينا كلاعب.

باولو فانولي فيورنتينا الدوري الإيطالي بيولي
نرشح لكم
قائمة البرتغال - استدعاء رونالدو وفيليكس لمواجهتي أيرلندا وأرمينيا تطهير الكرة التركية من "قذارتها" بدأ.. تقرير: اعتقال 17 حكما ورئيسي ناديين بسبب المراهنات مؤتمر جوارديولا عن مباراته الـ 1000 ضد ليفربول.. وحسم لقب الدوري في نوفمبر مجموعة مصر - إنجلترا تكتسح هايتي 8-1 في كأس العالم للناشئين مؤتمر أرتيتا: مباراتين خلال 48 ساعة؟ أتمنى عدم حدوث ذلك.. وممتن لـ تشاكا للأبد دي لا فوينتي: يامال سينضم للمنتخب طالما الأمر مهما.. ولا أعلم كيف يتم ترشيح اللاعبين للجوائز قائمة إسبانيا - بظهور قمصان اللاروخا من 1994.. عودة لامين وغياب بيدري وويليامز ضد تركيا وجورجيا قائمة إنجلترا - وجهان جديدان.. وعودة فودين وبيلينجهام واستمرار راشفورد
أخر الأخبار
في الجول يكشف المحترفين المستدعين لمنتخب مصر الثاني 6 دقيقة | المحترفون
مصدر من منتخب مصر الثاني يكشف لـ في الجول موقف لاعبي دوري المحترفين 16 دقيقة | الكرة المصرية
هشام نصر: مواجهات الزمالك أمام الأهلي لا تحضع لمقاييس.. ولا نتمنى سوى التحكيم العادل 30 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من أبو قير لـ في الجول: منتخب مصر الثاني تواصل معنا لضم ميلاد 47 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة البرتغال - استدعاء رونالدو وفيليكس لمواجهتي أيرلندا وأرمينيا ساعة | الكرة الأوروبية
فيورنتينا يعلن تعيين فانولي مديرا فنيا للفريق ساعة | الكرة الأوروبية
جوميز: الكرة غير عادلة أمام التعاون.. وأتحمل مسؤولية الخسارة 2 ساعة | سعودي في الجول
كاف يعلن موعد حفل جوائز الأفضل في القارة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 3 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 4 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين
/articles/516802/فيورنتينا-يعلن-تعيين-فانولي-مديرا-فنيا-للفريق