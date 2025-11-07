جوميز: الكرة غير عادلة أمام التعاون.. وأتحمل مسؤولية الخسارة

يرى جوزيه جوميز المدير الفني للفتح السعودي أن الكرة كانت غير عادلة أمام التعاون.

وفاز التعاون على منافسه الفتح بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري السعودي.

وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الكرة غير عادلة أمام التعاون، وأتحمل الخسارة بشكل كامل لأنني قائد الفريق، وسنعود للعمل لتحسين الوضع".

وأضاف "حذرت من قوة التعاون، لكن للأسف لم نكن على نفس الأداء الذي كنا نريد".

وتابع "علينا تحليل مباراة التعاون، وحينما تكون لدينا فرص في التسديد علينا فعل ذلك مباشرة بدلا من الاحتفاظ بالكرة أمام مرمى المنافسين".

وواصل "من المهم أن نكون قادرين على الارتداد وإصلاح الأخطاء التي نرتكبها في مثل هذه المباريات أمام الفرق التي تضغط بقوة".

وأنهى حديثه قائلا: "فقدنا جانب مهم وهو عدم التمكن من المحافظة على الكرة وهذا تسبب في تلقي أهداف متتالية في الشوط الأول".

ويعد فوز التعاون على الفتح هو الأكبر في تاريخ مواجهتهما.

وكان التعاون متقدما بخمسة أهداف دون رد، قبل أن يحرز الفتح هدفين ليقلص النتيجة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد التعاون للنقطة 21 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي من 8 مباريات، ويتساوى مع النصر المتصدر الذي خاض 7 مباريات.

بينما توقف رصيد الفتح عند النقطة الخامسة في المركز الـ 15 ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.