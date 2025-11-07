كاف يعلن موعد حفل جوائز الأفضل في القارة

الجمعة، 07 نوفمبر 2025 - 20:23

كتب : FilGoal

الكرة الذهبية الإفريقية في حفل جوائز كاف

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد حفل جوائز الأفضل في القارة السمراء.

وأشار كاف إلى أن موعد الحفل سيكون يوم 19 نوفمبر المقبل في مدينة الرباط بالمغرب عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

وينافس محمد صلاح قائد منتخب مصر على جائزة أفضل لاعب في القارة الإفريقية لعام 2025.

أخبار متعلقة:
بوجود إبراهيم عادل وأنس رشدي.. كاف يعلن المرشحين لأفضل هدف في إفريقيا 2025 هاني أبو ريدة: تأخرت في قرار الترشح لرئاسة كاف.. والفرصة كانت متاحة أمامي كاف يعلن قرار توسيع أمم إفريقيا للسيدات.. ومصر ضمن المشاركين بقرار من كاف.. منتخب مصر للسيدات يتأهل إلى كأس الأمم

ويتنافس صلاح مع الكونغولي فيستون مايلي مهاجم بيراميدز الذي قاد فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي.

ويتواجد أيضا النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم جالاتا سراي صاحب الجائزة العام الماضي.

ويعد المغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان أبرز المرشحين للجائزة، بعدما قاد فريقه للتتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

كما يتواجد مواطنه أسامة المليوي لاعب نهضة بركان الذي حصد لقب كأس الكونفدرالية.

وتضم القائمة كل من الكاميروني فرانك أنجيسا لاعب نابولي، والثنائي السنغالي باب ماتار سار من توتنام وإليمان ندياي من إيفرتون، والغيني سريهو جيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند والجابوني دينيس بوانجا نجم لوس أنجلوس إف سي.

يذكر أن محمد صلاح توج بالجائزة في 2017 و2018.

وتواجد اسم أحمد الشناوي حارس بيراميدز بين الأسماء المرشحة للجائزة.

Image

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أسماء اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا لعام 2025.

وشهدت القائمة تواجد إمام عاشور لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر.

بالإضافة إلى ثلاثي بيراميز، المغربي محمد الشيبي والكونغولي فيستون ماييلي والبوركينابي بلاتي توريه.

وأيضا إبراهيم عادل لاعب الجزيرة الإماراتي الحالي، وبيراميدز السابق.

بخلاف ذلك يوجد 5 لاعبين آخرين في القائمة وهم أسامة المليوي وإيسوفو دايو ثنائي نهضة بركان المغربي.

ومحمد حريمات لاعب الجيش الملكي المغربي، وشوماري كبابومي لاعب سيمبا، وإسماعيل بلقاسمي لاعب أهلي طرابلس.

وينافس من مصر حسام حسن على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا، ومنتخب مصر على جائزة أفضل منتخب.

لا يتوفر وصف.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن المنتخبات المرشحة لجائزة أفضل منتخب في القارة لعام 2025.

وجاءت قائمة المنتخبات المرشحة للجائزة كالآتي:

مصر

كوت ديفوار

كاب فيردي

الجزائر

المغرب

المغرب للشباب

غانا

السنغال

جنوب إفريقيا

تونس

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قائمة الأندية المرشحة للحصول على جائزة أفضل ناد في القارة بوجود نادي بيراميدز.

ويحمل بيراميدز لقب دوري أبطال إفريقيا بالإضافة إلى السوبر الإفريقي.

وشهدت القائمة تواجد 3 أندية من جنوب إفريقيا وهى: صنداونز - أورلاندو بايرتس - ستيلينبوش.

وينافس بيراميدز أندية: صنداونز بطل جنوب إفريقيا، وشباب بلوزداد الجزائري، وأسيك الإيفواري، ونهضة بركان المغربي، وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، وستيلينبوش الجنوب إفريقي، وسيمبا التنزاني والهلال السوداني.

لا يتوفر وصف.

وغاب ناديي الأهلي والزمالك عن قائمة كاف المرشحة لجائزة أفضل ناد في إفريقيا.

وحصل بيراميدز على لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه عقب الفوز على صنداونز.

وعلى مستوى الكرة النسائية جاءت قائمة أفضل فريق عام 2025 كالتالي:

أفضل فريق لعام 2025

جاباروني يونايتد

أسيك ميموزا الإيفواري

مازيمبي الكونغولي

بريميرو دي أجوستو الأنجولي

أوفاس باماكو المالي

الجيش الملكي المغربي

باييلسا كيونز

أجيلز دي لا مدينة

صنداونز الجنوب إفريقي

جي تي كي كوينز

Image

وفاز فريق مازيمبي العام الماضي بالجائزة.

أفضل منتخب في العام

الكاميرون تحت 17 عاما

كوت ديفوار تحت 17 عاما

غانا

مالي

المغرب

نيجيريا

نيجيريا تحت 17 عاما

جنوب إفريقيا

تنزانيا

زامبيا تحت 17 عاما

Image

وفاز منتخب نيجيريا بالجائزة في آخر نسختين.

أفضل لاعبة شابة

حبيبة عصام لاعبة الأهلي

حبيبة صبري لاعبة مسار

ستيلا نياميكي

ضحى المدنى

شاكيرات موهوسد

أدجي ندياي

إستر ماروا

وينفريدا جيرالد

ميرسي تشيبسولا

روث موكوما

Image

وفازت ضحى المدني بجائزة أفضل لاعبة شابة في القارة عن العام الماضي.

أفضل مدرب في القارة

أديلايد كودوجون مدربة كوت ديفوار

سياكا تراوري مدرب أسيك ميموزا

لاميا بومهدي مدربة مازيمبي

جينوفيفا أنونمان

كيم بورجكيرجين مدرب غانا

جورج فيلدا مدرب المغرب

بانكولي أولوموكيري مدرب نيجيريا

جوستين مادوجو مدرب نجيريا تحت 17 عاما

ديسيير إيليس مدربة جنوب إفريقيا

كارول كانيمبا مدربة زامبيا

Image

وفازت المغربية لاميا بومهدي بالجائزة عن العام الماضي.

أفضل لاعبة داخل القارة

جاونييماودي أوتاماتيسي لاعبة بوتسوانا

ماونجو مابونجا لاعب بوتسوانا

أمي ديالو لاعبة كوت ديفوار

حبيبو أوديراوجو لاعبة كوت ديفوار

أنا ماريا نتشاما لاعب غينيا الاستوائية

سناء مسعودي لاعبة المغرب

أومو كوني لاعبة مالي

ضحى المدني لاعبة المغرب

بامباناني مباني لاعبة جنوب إفريقيا

جميلة رجب لاعبة مالي

Image

وفازت سناء مسعودي بالجائزة عن العام الماضي.

أفضل حارس مرمى سيدات

شالدي ناجازي حارس مارسيليا والجزائر

سيديلمي بوسيجا حارس بوتسوانا وصنداونز

فيديليني نجوي حارس الكونغو الديمقراطية ومازيمبي

حبيبة صبري حارس مسار ومصر

سينتيا كونيلان حارس غانا

فاوتوماتا كارينتو حارس مالي

خديجة إرماشي حارس الجيش الملكي والمغرب

شيياماكا ناندوزي حارس نيجيريا وبرايتون

أدجي ندياي حارس السنغال

أنديلي دلميني حارس جنوب إفريقيا وصنداونز.

Image

وفازت ناندوزي بالجائزة عن العام الماضي.

كاف إفريقيا حبيبة صبري مصر
نرشح لكم
الكاس: هذا الجيل من اللاعبين يتسم بالإصرار والنزعة الوطنية كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا طاهر: نعمل على تحقيق أول بطولة لـ توروب مع الأهلي بمشاركة مصر.. 4 منتخبات مونديالية في كأس العين الدولية كأس العالم للناشئين - موعد مباراة منتخب مصر تحت 17 ضد إنجلترا.. والقناة الناقلة كأس العالم للناشئين - منتخب مصر يضع قدما في الدور الثاني بالتعادل أمام فنزويلا انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا بن رمضان: أسعى للفوز بأول ألقابي مع الأهلي في السوبر المصري
أخر الأخبار
قائمة البرتغال - استدعاء رونالدو وفيليكس لمواجهتي أيرلندا وأرمينيا 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
فيورنتينا يعلن تعيين فانولي مديرا فنيا للفريق 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوميز: الكرة غير عادلة أمام التعاون.. وأتحمل مسؤولية الخسارة ساعة | سعودي في الجول
كاف يعلن موعد حفل جوائز الأفضل في القارة ساعة | الكرة المصرية
بمشاركة حمدي فتحي وأكرم توفيق.. الشمال يتعادل مع الوكرة في الوقت القاتل 2 ساعة | المحترفون
الكاس: هذا الجيل من اللاعبين يتسم بالإصرار والنزعة الوطنية 2 ساعة | منتخب مصر
الفوز الأكبر في تاريخ مواجهتهما.. التعاون يهزم الفتح بخماسية 2 ساعة | سعودي في الجول
تطهير الكرة التركية من "قذارتها" بدأ.. تقرير: اعتقال 17 حكما ورئيسي ناديين بسبب المراهنات 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 3 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 4 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين
/articles/516800/كاف-يعلن-موعد-حفل-جوائز-الأفضل-في-القارة