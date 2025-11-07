كاف يعلن موعد حفل جوائز الأفضل في القارة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد حفل جوائز الأفضل في القارة السمراء.

وأشار كاف إلى أن موعد الحفل سيكون يوم 19 نوفمبر المقبل في مدينة الرباط بالمغرب عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

وينافس محمد صلاح قائد منتخب مصر على جائزة أفضل لاعب في القارة الإفريقية لعام 2025.

ويتنافس صلاح مع الكونغولي فيستون مايلي مهاجم بيراميدز الذي قاد فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي.

ويتواجد أيضا النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم جالاتا سراي صاحب الجائزة العام الماضي.

ويعد المغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان أبرز المرشحين للجائزة، بعدما قاد فريقه للتتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

كما يتواجد مواطنه أسامة المليوي لاعب نهضة بركان الذي حصد لقب كأس الكونفدرالية.

وتضم القائمة كل من الكاميروني فرانك أنجيسا لاعب نابولي، والثنائي السنغالي باب ماتار سار من توتنام وإليمان ندياي من إيفرتون، والغيني سريهو جيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند والجابوني دينيس بوانجا نجم لوس أنجلوس إف سي.

يذكر أن محمد صلاح توج بالجائزة في 2017 و2018.

وتواجد اسم أحمد الشناوي حارس بيراميدز بين الأسماء المرشحة للجائزة.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أسماء اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا لعام 2025.

وشهدت القائمة تواجد إمام عاشور لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر.

بالإضافة إلى ثلاثي بيراميز، المغربي محمد الشيبي والكونغولي فيستون ماييلي والبوركينابي بلاتي توريه.

وأيضا إبراهيم عادل لاعب الجزيرة الإماراتي الحالي، وبيراميدز السابق.

بخلاف ذلك يوجد 5 لاعبين آخرين في القائمة وهم أسامة المليوي وإيسوفو دايو ثنائي نهضة بركان المغربي.

ومحمد حريمات لاعب الجيش الملكي المغربي، وشوماري كبابومي لاعب سيمبا، وإسماعيل بلقاسمي لاعب أهلي طرابلس.

وينافس من مصر حسام حسن على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا، ومنتخب مصر على جائزة أفضل منتخب.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن المنتخبات المرشحة لجائزة أفضل منتخب في القارة لعام 2025.

وجاءت قائمة المنتخبات المرشحة للجائزة كالآتي:

مصر

كوت ديفوار

كاب فيردي

الجزائر

المغرب

المغرب للشباب

غانا

السنغال

جنوب إفريقيا

تونس

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قائمة الأندية المرشحة للحصول على جائزة أفضل ناد في القارة بوجود نادي بيراميدز.

ويحمل بيراميدز لقب دوري أبطال إفريقيا بالإضافة إلى السوبر الإفريقي.

وشهدت القائمة تواجد 3 أندية من جنوب إفريقيا وهى: صنداونز - أورلاندو بايرتس - ستيلينبوش.

وينافس بيراميدز أندية: صنداونز بطل جنوب إفريقيا، وشباب بلوزداد الجزائري، وأسيك الإيفواري، ونهضة بركان المغربي، وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، وستيلينبوش الجنوب إفريقي، وسيمبا التنزاني والهلال السوداني.

وغاب ناديي الأهلي والزمالك عن قائمة كاف المرشحة لجائزة أفضل ناد في إفريقيا.

وحصل بيراميدز على لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه عقب الفوز على صنداونز.

وعلى مستوى الكرة النسائية جاءت قائمة أفضل فريق عام 2025 كالتالي:

أفضل فريق لعام 2025

جاباروني يونايتد

أسيك ميموزا الإيفواري

مازيمبي الكونغولي

بريميرو دي أجوستو الأنجولي

أوفاس باماكو المالي

الجيش الملكي المغربي

باييلسا كيونز

أجيلز دي لا مدينة

صنداونز الجنوب إفريقي

جي تي كي كوينز

وفاز فريق مازيمبي العام الماضي بالجائزة.

أفضل منتخب في العام

الكاميرون تحت 17 عاما

كوت ديفوار تحت 17 عاما

غانا

مالي

المغرب

نيجيريا

نيجيريا تحت 17 عاما

جنوب إفريقيا

تنزانيا

زامبيا تحت 17 عاما

وفاز منتخب نيجيريا بالجائزة في آخر نسختين.

أفضل لاعبة شابة

حبيبة عصام لاعبة الأهلي

حبيبة صبري لاعبة مسار

ستيلا نياميكي

ضحى المدنى

شاكيرات موهوسد

أدجي ندياي

إستر ماروا

وينفريدا جيرالد

ميرسي تشيبسولا

روث موكوما

وفازت ضحى المدني بجائزة أفضل لاعبة شابة في القارة عن العام الماضي.

أفضل مدرب في القارة

أديلايد كودوجون مدربة كوت ديفوار

سياكا تراوري مدرب أسيك ميموزا

لاميا بومهدي مدربة مازيمبي

جينوفيفا أنونمان

كيم بورجكيرجين مدرب غانا

جورج فيلدا مدرب المغرب

بانكولي أولوموكيري مدرب نيجيريا

جوستين مادوجو مدرب نجيريا تحت 17 عاما

ديسيير إيليس مدربة جنوب إفريقيا

كارول كانيمبا مدربة زامبيا

وفازت المغربية لاميا بومهدي بالجائزة عن العام الماضي.

أفضل لاعبة داخل القارة

جاونييماودي أوتاماتيسي لاعبة بوتسوانا

ماونجو مابونجا لاعب بوتسوانا

أمي ديالو لاعبة كوت ديفوار

حبيبو أوديراوجو لاعبة كوت ديفوار

أنا ماريا نتشاما لاعب غينيا الاستوائية

سناء مسعودي لاعبة المغرب

أومو كوني لاعبة مالي

ضحى المدني لاعبة المغرب

بامباناني مباني لاعبة جنوب إفريقيا

جميلة رجب لاعبة مالي

وفازت سناء مسعودي بالجائزة عن العام الماضي.

أفضل حارس مرمى سيدات

شالدي ناجازي حارس مارسيليا والجزائر

سيديلمي بوسيجا حارس بوتسوانا وصنداونز

فيديليني نجوي حارس الكونغو الديمقراطية ومازيمبي

حبيبة صبري حارس مسار ومصر

سينتيا كونيلان حارس غانا

فاوتوماتا كارينتو حارس مالي

خديجة إرماشي حارس الجيش الملكي والمغرب

شيياماكا ناندوزي حارس نيجيريا وبرايتون

أدجي ندياي حارس السنغال

أنديلي دلميني حارس جنوب إفريقيا وصنداونز.

وفازت ناندوزي بالجائزة عن العام الماضي.