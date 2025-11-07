بمشاركة حمدي فتحي وأكرم توفيق.. الشمال يتعادل مع الوكرة في الوقت القاتل

الجمعة، 07 نوفمبر 2025 - 20:02

كتب : FilGoal

أكرم توفيق - الشمال - الوكرة

تعادل الشمال مع الوكرة بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري القطري.

وشارك حمدي فتحي لاعب الوكرة في المباراة بشكل كامل، بينما لعب أكرم توفيق لاعب الشمال لمدة 86 دقيقة.

وسجل أمين زحزوح وأيوب عسال هدفين الوكرة، بينما أحرز بغداد بونجاح ومحمد عمر ثنائية الشمال.

ولم يساهم الثنائي المصري في التسجيل أو الصناعة.

وافتتح بونجاح النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وتعادل زحزوح في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.

وبعد دقيقة واحدة أحرز عسال التقدم من صناعة رضوان بركان.

وتعادل محمد عمر للشمال في الوقت القاتل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا التعادل وصل الشمال للنقطة الـ 18 في وصافة جدول الترتيب من 9 مباريات، ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن الغرافة الذي خاض 8 مباريات.

وارتفع رصيد الوكرة للنقطة الـ 15 في المركز الرابع.

الوكرة الشمال حمدي فتحي أكرم توفيق
