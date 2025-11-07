الكاس: هذا الجيل من اللاعبين يتسم بالإصرار والنزعة الوطنية

أشاد أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين بلاعبيه بعد مباراة فنزويلا.

وتعادل منتخب مصر أمام فنزويلا بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من المجموعة.

وقال الكأس عبر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم: "الحمد لله على ولادة جيل كبير جدا يتسم بالإصرار والنزعة الوطنية، وقبل أن أشكر اللاعبين أود أن شكر الجالية المصرية في قطر وكذلك الشعب المصري الذي ساعدنا بدعواته".

وأنهى حديثه قائلا: "نحن نبذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصري ونريد الوصول لأبعد مدى من أجله وإن شاء الله نستطيع تحقيق ذلك بالسعي والاجتهاد".

وبتلك النتيجة يتواجد المنتخب المصري في المركز الأول بالمجموعة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع فنزويلا، ولكن الأهداف المسجلة ترجح كفة مصر في الصدارة.

منتخب فنزويلا فاز أمام إنجلترا 3-0 في الجولة الأولى، فيما حقق منتخب مصر الفوز أمام هايتي 4-1 في الجولة الأولى.

وبذلك يتعادل منتخبا مصر وفنزويلا في فارق الأهداف +3، ولكن الأهداف التي سجلها الفراعنة 5 أكثر من الأهداف المسجلة لفنزويلا 4.

أما المنتخب الإنجليزي فحقق فوزًا كبيرًا أمام هايتي في الجولة الثانية بنتيجة 8-1.

ويلتقي في الجولة الأخيرة يوم الإثنين المنتخب المصري أمام إنجلترا، فيما يلتقي منتخب فنزويلا أمام هايتي.

ترتيب المجموعة

مصر 4 نقاط.. سجلت 5 استقبلت 2 .. فارق +3

فنزويلا 4 نقاط.. سجلت 4 استقبلت 1 .. فارق +3

إنجلترا 3 نقاط.. سجلت 8 استقبلت 4 .. فارق +4

هايتي 0 نقاط.. سجلت 2 استقبلت 12.. فارق -10