الفوز الأكبر في تاريخ مواجهتهما.. التعاون يهزم الفتح بخماسية

الجمعة، 07 نوفمبر 2025 - 19:16

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز

فاز التعاون على منافسه الفتح بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري السعودي.

ويقود البرتغالي جوزيه جوميز تدريب الفتح.

وسجل روجر مارتينيز (3) وكريستوفر زامبرانو ومحمد الكويكبي أهداف التعاون، بينما أحرز ماتياس فارجاس ومراد باتنا ثنائية الفتح.

ويعد فوز التعاون على الفتح هو الأكبر في تاريخ مواجهتهما.

وكان التعاون متقدما بخمسة أهداف دون رد، قبل أن يحرز الفتح هدفين ليقلص النتيجة.

وافتتح مارتينيز النتيجة في الدقيقة 14 قبل أن يضيف الكولومبي الهدف الثاني في الدقيقة 33.

وأحرز زامبرانو ثالث الأهداف في الدقيقة 41، ثم عاد مارتينيز ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 62.

وبعد 10 دقائق اختتم الكويكبي أهداف فريقه.

وقلص فارجاس النتيجة في الدقيقة 77 ثم أضاف باتنا الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد التعاون للنقطة 21 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي من 8 مباريات، ويتساوى مع النصر المتصدر الذي خاض 7 مباريات.

بينما توقف رصيد الفتح عند النقطة الخامسة في المركز الـ 15 ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.

التعاون الفتح جوزيه جوميز
