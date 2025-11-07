تطهير الكرة التركية من "قذارتها" بدأ.. تقرير: اعتقال 17 حكما ورئيسي ناديين بسبب المراهنات

قرر ممثلو الادعاء التركي اعتقال 21 شخصا من بينهم 17 حكما ومراد أوكايا رئيس نادي أيوب سبور وفاتح سراخ الرئيس السابق لنادي قاسم باشا بسبب المراهنات على المباريات.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن السلطات احتجزت حتى الآن 18 من أصل 21 مشتبها بهم بسبب إساءة استخدام السلطة والتأثير على نتائج المباريات.

وكان المجلس التأديبي التابع للاتحاد التركي لكرة القدم أوقف 149 حكما الأسبوع الماضي متهما إياهم بالمراهنة على المباريات في انتهاك للحظر المفروض عليهم بخصوصها.

وقال إبراهيم حاجي عثمان أوجلو رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي: " هناك 371 حكما من أصل 571 حكما لديهم حساب واحد على الأقل لدى شركات المراهنات على المباريات".

وأضاف "152 حكما راهنوا على كرة القدم، من بينهم 7 حكام من المستوى الأعلى بالإضافة إلى 15 مساعدا".

وتابع "10 حكام راهنوا على أكثر من 10 آلاف مباراة، أحدهم وحده راهن على 18227 مباراة خلال 5 سنوات، في حين أن بعضهم راهن مرة واحدة فقط".

وأكمل "نحن نعلم أن كرة القدم التركية بحاجة إلى التغيير، واجبنا هو رفعها إلى مكانتها المستحقة وتطهيرها من كل قذارتها".

وأنهى حديثه قائلا: "لجنة الانضباط في الاتحاد ستتعامل مع القضايا على الفور".

وكان جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفنربخشة دائما ما يهاجم الحكام في كرة القدم التركية بسبب مستواهم.

ودائما ما تحدث مناوشات بين جماهير فنربخشة وجالاتاسراي بسبب قرارات الحكام المثيرة للجدل في السنوات الماضية.