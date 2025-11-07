تطهير الكرة التركية من "قذارتها" بدأ.. تقرير: اعتقال 17 حكما ورئيسي ناديين بسبب المراهنات

الجمعة، 07 نوفمبر 2025 - 18:21

كتب : FilGoal

إبراهيم حاجي عثمان أوجلو

قرر ممثلو الادعاء التركي اعتقال 21 شخصا من بينهم 17 حكما ومراد أوكايا رئيس نادي أيوب سبور وفاتح سراخ الرئيس السابق لنادي قاسم باشا بسبب المراهنات على المباريات.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن السلطات احتجزت حتى الآن 18 من أصل 21 مشتبها بهم بسبب إساءة استخدام السلطة والتأثير على نتائج المباريات.

وكان المجلس التأديبي التابع للاتحاد التركي لكرة القدم أوقف 149 حكما الأسبوع الماضي متهما إياهم بالمراهنة على المباريات في انتهاك للحظر المفروض عليهم بخصوصها.

أخبار متعلقة:
رئيس الاتحاد التركي: حكامنا يراهنون على المباريات.. وسنطهر الكرة التركية من قذارتها فيفا: لا توجد مؤشرات على استخدام المنشطات في الكرة التركية شكرينيار: مورينيو لم يتوقع إقالته من تدريب فنربخشة خليفة مورينيو.. دومينيكو تيديسكو مدربا لـ فنربخشة

وقال إبراهيم حاجي عثمان أوجلو رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي: " هناك 371 حكما من أصل 571 حكما لديهم حساب واحد على الأقل لدى شركات المراهنات على المباريات".

وأضاف "152 حكما راهنوا على كرة القدم، من بينهم 7 حكام من المستوى الأعلى بالإضافة إلى 15 مساعدا".

وتابع "10 حكام راهنوا على أكثر من 10 آلاف مباراة، أحدهم وحده راهن على 18227 مباراة خلال 5 سنوات، في حين أن بعضهم راهن مرة واحدة فقط".

وأكمل "نحن نعلم أن كرة القدم التركية بحاجة إلى التغيير، واجبنا هو رفعها إلى مكانتها المستحقة وتطهيرها من كل قذارتها".

وأنهى حديثه قائلا: "لجنة الانضباط في الاتحاد ستتعامل مع القضايا على الفور".

وكان جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفنربخشة دائما ما يهاجم الحكام في كرة القدم التركية بسبب مستواهم.

ودائما ما تحدث مناوشات بين جماهير فنربخشة وجالاتاسراي بسبب قرارات الحكام المثيرة للجدل في السنوات الماضية.

الكرة التركية فنربخشة جالاتاسراي الدوري التركي
نرشح لكم
قائمة البرتغال - استدعاء رونالدو وفيليكس لمواجهتي أيرلندا وأرمينيا فيورنتينا يعلن تعيين فانولي مديرا فنيا للفريق مؤتمر جوارديولا عن مباراته الـ 1000 ضد ليفربول.. وحسم لقب الدوري في نوفمبر مجموعة مصر - إنجلترا تكتسح هايتي 8-1 في كأس العالم للناشئين مؤتمر أرتيتا: مباراتين خلال 48 ساعة؟ أتمنى عدم حدوث ذلك.. وممتن لـ تشاكا للأبد دي لا فوينتي: يامال سينضم للمنتخب طالما الأمر مهما.. ولا أعلم كيف يتم ترشيح اللاعبين للجوائز قائمة إسبانيا - بظهور قمصان اللاروخا من 1994.. عودة لامين وغياب بيدري وويليامز ضد تركيا وجورجيا قائمة إنجلترا - وجهان جديدان.. وعودة فودين وبيلينجهام واستمرار راشفورد
أخر الأخبار
في الجول يكشف المحترفين المستدعين لمنتخب مصر الثاني 6 دقيقة | المحترفون
مصدر من منتخب مصر الثاني يكشف لـ في الجول موقف لاعبي دوري المحترفين 16 دقيقة | الكرة المصرية
هشام نصر: مواجهات الزمالك أمام الأهلي لا تحضع لمقاييس.. ولا نتمنى سوى التحكيم العادل 29 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من أبو قير لـ في الجول: منتخب مصر الثاني تواصل معنا لضم ميلاد 47 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة البرتغال - استدعاء رونالدو وفيليكس لمواجهتي أيرلندا وأرمينيا ساعة | الكرة الأوروبية
فيورنتينا يعلن تعيين فانولي مديرا فنيا للفريق ساعة | الكرة الأوروبية
جوميز: الكرة غير عادلة أمام التعاون.. وأتحمل مسؤولية الخسارة 2 ساعة | سعودي في الجول
كاف يعلن موعد حفل جوائز الأفضل في القارة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 3 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 4 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين
/articles/516796/تطهير-الكرة-التركية-من-قذارتها-بدأ-تقرير-اعتقال-17-حكما-ورئيسي-ناديين-بسبب-المراهنات