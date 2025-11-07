كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا

الجمعة، 07 نوفمبر 2025 - 18:13

كتب : محمد مصطفى

هدف بلال عطية - منتخب مصر للناشئين ضد هايتي

اقترب المنتخب المصري للناشئين تحت 17 سنة، من عبور دور المجموعات بعد التعادل أمام فنزويلا في الجولة الثانية لحساب المجموعة الخامسة من كأس العالم للناشئين.

البطولة المكونة من 48 منتخبا مقسمين على 12 مجموعة، يتأهل منها 24 فريقا (أول وثاني كل مجموعة) بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات أصحاب المركز الثالث ليكتمل دور الـ32 وتبدأ المواجهات الإقصائية.

ترتيب المجموعة

أخبار متعلقة:
كأس العالم للناشئين - موعد مباراة منتخب مصر تحت 17 ضد إنجلترا.. والقناة الناقلة كأس العالم للناشئين - منتخب مصر يضع قدما في الدور الثاني بالتعادل أمام فنزويلا مجموعة مصر - إنجلترا تكتسح هايتي 8-1 في كأس العالم للناشئين

مصر 4 نقاط.. سجلت 5 استقبلت 2 .. فارق +3

فنزويلا 4 نقاط.. سجلت 4 استقبلت 1 .. فارق +3

إنجلترا 3 نقاط.. سجلت 8 استقبلت 4 .. فارق +4

هايتي 0 نقاط.. سجلت 2 استقبلت 12.. فارق -10

ويلتقي المنتخب المصري في الجولة الأخيرة أمام إنجلترا، يوم الإثنين الساعة 5:45، وفي الوقت ذاته يواجه منتخب فنزويلا نظيره هايتي الذي استقبل 12 هدفا في مباراتين.

فرص تصدر المجموعة

يحتاج منتخب مصر للفوز أمام إنجلترا، مع عدم فوز فنزويلا أمام هايتي وهو الأمر الصعب تحقيقه.

ولذا يأمل منتخب مصر في الفوز أمام إنجلترا بعدد أهداف يحافظ على التقدم المصري أمام فنزويلا، بعد تساويهما في الصدارة بـ 7 نقاط.

فرص وصافة المجموعة

المنتخب المصري للناشئين يحتاج للفوز أو التعادل أمام إنجلترا (مع فرضية فوز فنزويلا أمام هايتي).

ليتأهل وقتها منتخب فنزويلا متصدرا (بفارق الأهداف في حالة فوز مصر بعدد أهداف أقل من فنزويلا)، أو وصيفا (في حالة التعادل ليرتفع رصيد مصر إلى 5 نقاط، وإنجلترا ثالث المجموعة بـ4 نقاط، وفنزويلا 7 نقاط)

فرص التأهل كأفضل ثالث

في حالة خسارة المنتخب المصري أمام إنجلترا (مع فرضية فوز فنزويلا أمام هايتي).

سينتظر منتخب مصر ليتحدد موقفه من التأهل ضمن أفضل 8 منتخبات أصحاب المركز الثالث، وهو احتمال سيكون قريب التحقيق.

منافس مصر

سيتم تحديد منافس مصر في الدور الـ 32 وفقا للتالي:

أوائل المجموعات الـ12 سيتم تصنيفهم (وفقا للنقاط المذكورة لاحقا في اللائحة)، بحيث يتقابل أفضل أول 8 منتخبات أمام المنتخبات الـ8 أصحاب المركز الثالث.

ثواني المجموعات الـ12 سيتم تصنيفهم، ليواجه أقل 4 منتخبات تصنيفا في الثواني (وفقا للنقاط المذكورة لاحقا في اللائحة) المنتخبات الأربعة الأقل تصنيفا في أوائل المجموعات.

لائحة كأس العالم للناشئين:

وفي حالة تساوي فريقين أو أكثر في النقاط تنص لائحة كأس العالم على التالي:

1 - عدد النقاط في المباريات بين المنتخبات المتعادلة في النقاط

2 - فارق الأهداف في مباريات الفرق المتساوية

3 - عدد الأهداف المسجلة في كافة مباريات المجموعة

4 - فارق الأهداف في كافة مباريات المجموعة

5 - الأهداف المسجلة في كافة مباريات المجموعة

6 - اللعب النظيف "بطاقة صفراء نقطة" "بطاقة حمراء غير مباشرة 3 نقاط" "بطاقة حمراء مباشرة 4 نقاط" "بطاقة صفراء وبطاقة حمراء مباشرة 5 نقاط"

القرعة

7 - القرعة

منتخب مصر للناشئين كأس العالم للناشئين
نرشح لكم
الكاس: هذا الجيل من اللاعبين يتسم بالإصرار والنزعة الوطنية بمشاركة مصر.. 4 منتخبات مونديالية في كأس العين الدولية كأس العالم للناشئين - موعد مباراة منتخب مصر تحت 17 ضد إنجلترا.. والقناة الناقلة كأس العالم للناشئين - منتخب مصر يضع قدما في الدور الثاني بالتعادل أمام فنزويلا مجموعة مصر - إنجلترا تكتسح هايتي 8-1 في كأس العالم للناشئين انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا تشكيل مصر للناشئين - حمزة وبلال عطية يقودان الهجوم أمام فنزويلا مواعيد مباريات الجمعة 7 نوفمبر - منتخب مصر للناشئين ودوري سعودي وإسباني وألماني
أخر الأخبار
قائمة البرتغال - استدعاء رونالدو وفيليكس لمواجهتي أيرلندا وأرمينيا 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
فيورنتينا يعلن تعيين فانولي مديرا فنيا للفريق 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوميز: الكرة غير عادلة أمام التعاون.. وأتحمل مسؤولية الخسارة ساعة | سعودي في الجول
كاف يعلن موعد حفل جوائز الأفضل في القارة ساعة | الكرة المصرية
بمشاركة حمدي فتحي وأكرم توفيق.. الشمال يتعادل مع الوكرة في الوقت القاتل 2 ساعة | المحترفون
الكاس: هذا الجيل من اللاعبين يتسم بالإصرار والنزعة الوطنية 2 ساعة | منتخب مصر
الفوز الأكبر في تاريخ مواجهتهما.. التعاون يهزم الفتح بخماسية 2 ساعة | سعودي في الجول
تطهير الكرة التركية من "قذارتها" بدأ.. تقرير: اعتقال 17 حكما ورئيسي ناديين بسبب المراهنات 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 3 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 4 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين
/articles/516795/كأس-العالم-للناشئين-3-سيناريوهات-لتأهل-منتخب-مصر-إلى-دور-الـ32-عبر-بوابة-إنجلترا