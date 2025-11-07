كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا

اقترب المنتخب المصري للناشئين تحت 17 سنة، من عبور دور المجموعات بعد التعادل أمام فنزويلا في الجولة الثانية لحساب المجموعة الخامسة من كأس العالم للناشئين.

البطولة المكونة من 48 منتخبا مقسمين على 12 مجموعة، يتأهل منها 24 فريقا (أول وثاني كل مجموعة) بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات أصحاب المركز الثالث ليكتمل دور الـ32 وتبدأ المواجهات الإقصائية.

ترتيب المجموعة

مصر 4 نقاط.. سجلت 5 استقبلت 2 .. فارق +3

فنزويلا 4 نقاط.. سجلت 4 استقبلت 1 .. فارق +3

إنجلترا 3 نقاط.. سجلت 8 استقبلت 4 .. فارق +4

هايتي 0 نقاط.. سجلت 2 استقبلت 12.. فارق -10

ويلتقي المنتخب المصري في الجولة الأخيرة أمام إنجلترا، يوم الإثنين الساعة 5:45، وفي الوقت ذاته يواجه منتخب فنزويلا نظيره هايتي الذي استقبل 12 هدفا في مباراتين.

فرص تصدر المجموعة

يحتاج منتخب مصر للفوز أمام إنجلترا، مع عدم فوز فنزويلا أمام هايتي وهو الأمر الصعب تحقيقه.

ولذا يأمل منتخب مصر في الفوز أمام إنجلترا بعدد أهداف يحافظ على التقدم المصري أمام فنزويلا، بعد تساويهما في الصدارة بـ 7 نقاط.

فرص وصافة المجموعة

المنتخب المصري للناشئين يحتاج للفوز أو التعادل أمام إنجلترا (مع فرضية فوز فنزويلا أمام هايتي).

ليتأهل وقتها منتخب فنزويلا متصدرا (بفارق الأهداف في حالة فوز مصر بعدد أهداف أقل من فنزويلا)، أو وصيفا (في حالة التعادل ليرتفع رصيد مصر إلى 5 نقاط، وإنجلترا ثالث المجموعة بـ4 نقاط، وفنزويلا 7 نقاط)

فرص التأهل كأفضل ثالث

في حالة خسارة المنتخب المصري أمام إنجلترا (مع فرضية فوز فنزويلا أمام هايتي).

سينتظر منتخب مصر ليتحدد موقفه من التأهل ضمن أفضل 8 منتخبات أصحاب المركز الثالث، وهو احتمال سيكون قريب التحقيق.

منافس مصر

سيتم تحديد منافس مصر في الدور الـ 32 وفقا للتالي:

أوائل المجموعات الـ12 سيتم تصنيفهم (وفقا للنقاط المذكورة لاحقا في اللائحة)، بحيث يتقابل أفضل أول 8 منتخبات أمام المنتخبات الـ8 أصحاب المركز الثالث.

ثواني المجموعات الـ12 سيتم تصنيفهم، ليواجه أقل 4 منتخبات تصنيفا في الثواني (وفقا للنقاط المذكورة لاحقا في اللائحة) المنتخبات الأربعة الأقل تصنيفا في أوائل المجموعات.

لائحة كأس العالم للناشئين:

وفي حالة تساوي فريقين أو أكثر في النقاط تنص لائحة كأس العالم على التالي:

1 - عدد النقاط في المباريات بين المنتخبات المتعادلة في النقاط

2 - فارق الأهداف في مباريات الفرق المتساوية

3 - عدد الأهداف المسجلة في كافة مباريات المجموعة

4 - فارق الأهداف في كافة مباريات المجموعة

5 - الأهداف المسجلة في كافة مباريات المجموعة

6 - اللعب النظيف "بطاقة صفراء نقطة" "بطاقة حمراء غير مباشرة 3 نقاط" "بطاقة حمراء مباشرة 4 نقاط" "بطاقة صفراء وبطاقة حمراء مباشرة 5 نقاط"

القرعة

7 - القرعة