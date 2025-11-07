طاهر: نعمل على تحقيق أول بطولة لـ توروب مع الأهلي

الجمعة، 07 نوفمبر 2025 - 17:59

كتب : FilGoal

طاهر محمد طاهر - الأهلي ضد إيجل نوار

شدد طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي على تركيز الفريق من أجل حصد لقب السوبر المصري.

ويستعد الأهلي للقاء الزمالك في النهائي يوم الأحد المقبل.

وقال لاعب الأهلي عبر موقع النادي: "نعيش في حالة تركيز شديد وهدفنا التتويج وإضافة لقب جديد إلى دولاب البطولات".

وأضاف "يس توروب يمتلك فكرًا مميزًا وروحًا إيجابية تنعكس على اللاعبين داخل الملعب، والجميع يعمل بكل جدية من أجل تقديم أفضل مستوى وتحقيق أول بطولة للجهاز الفني مع الأهلي".

وأكمل "اللعب في الإمارات يشبه اللعب في مصر تمامًا من حيث الأجواء والدعم الجماهيري الكبير الذي يحظى به الأهلي في كل مكان، وهذا يمنح اللاعبين راحة وثقة إضافية".

وأتم "سعيد بإطلاق الأهلي منصة تعليمية تساعد الرياضيين على استكمال دراستهم بالتوازي مع مشوارهم الكروي، وهذه خطوة تعكس رؤية النادي في دعم الشباب وصناعة أجيال قادرة على النجاح داخل وخارج الملعب، مثل التجارب الأوروبية الكبرى وعلى رأسها برشلونة".

وشارك طاهر بديلا في الشوط الثاني في نصف النهائي ضد سيراميكا كليوباترا بدلا من نيتس جراديشار في اللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي 2-1.

