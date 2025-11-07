بمشاركة مصر.. 4 منتخبات مونديالية في كأس العين الدولية

الجمعة، 07 نوفمبر 2025 - 17:56

كتب : FilGoal

استاد هزاع بن زايد

أعلن منظمو كأس العين الدولية مشاركة 4 منتخبات بلاعبي الصف الأول استعدادا لخوض الاستحقاقات الدولية المقبلة وأبرزها كأس أمم إفريقيا وكأس العالم.

ويتواجد منتخبات مصر وإيران وأوزبكستان والرأس الأخضر في البطولة.

وتقام المباريات من يوم 13 إلى 18 نوفمبر على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين خلال الأجندة الدولية.

وتلعب البطولة من 4 مباريات إذ يلعب منتخب إيران ضد الرأس الأخضر يوم 13 نوفمبر القادم، ومصر أمام أوزبكستان في 14 نوفمر المقبل.

ثم تقام مباراة لتحديد المركز الثالث يوم 17 نوفمبر بينما المباراة النهائية في 18 نوفمبر.

No description available.

وقال راشد عبد الله المدير لنادي العين للاستثمار: "يسعدنا أن نعلن إقامة هذه البطولة ضمن روزنامة الفعاليات الحافلة والثرية بالنشاطات المتنوعة التي تقام في منطقة العين، برعاية وتوجيهات هزاع بن زايد آل نهيان، مُمثل الحاكم في منطقة العين، حيث تُعد العين وجهة بارزة لأقوى المنتخبات والرياضيين من حول العالم، بالنظر لما توفره من بنية تحتية ومرافق تعد من الأفضل على مستوى العالم على صعيد خوض التدريبات والمباريات والإقامة وكافة الجوانب المرتبطة بنجاح هذا النوع من البطولات الدولية، وسبق أن احتضنت أكبر البطولات الرياضية".

وأضاف "يعتبر استاد هزاع بن زايد واحدا من أفضل الملاعب في العالم، ويسعدنا أن نرحب بجميع المنتخبات المشاركة لخوض هذه البطولة، وأن تحظى الجماهير من المقيمين والزوار القادمين من خارج الدولة بأفضل الأوقات خلال متابعة مباريات هذه البطولة".

وأكمل "تأتي هذه البطولة لتشكل إضافة مهمة للتواصل مع المقيمين والزوار من مختلف الجنسيات، وذلك في أجواء ستكون نابضة بالسعادة المدرجات، وذلك مع متابعة الجماهير لمنتخباتهم الوطنية بكل فخر، والاحتفال بتأهل هذه المنتخبات إلى نهائيات كأس العالم المقبلة 2026".

وقالت أندريا فيران المدير التنفيذي لشركة وينز يونايتد المنظمة للحدث: "الجماهير ستكون على الموعد مع مهرجان رياضي من حيث إقامة المباريات بمشاركة أفضل اللاعبين، إلى جانب الفعاليات المرافقة، فيما تم طرح التذاكر إلكترونيا عبر موقع بلاتينيوم ليست، ونضاعف الجهود في الوقت الحالي لإكمال جميع الجوانب المتعلقة بوصول الوفود المتوقع بداية من العاشر من نوفمبر المقبل لخوض أسبوع متكامل على صعيد التدريبات والمباريات الرسمية، والخروج بأكبر فائدة متوقعة منه".

وواصلت "حرصنا أن تشارك أربعة من أفضل المنتخبات في القارتين الأفريقية والآسيوية، حيث ضمنت جميعها التأهل إلى نهائيات كأس العالم المقبلة، مما يجعلنا نترقب مباريات بمستويات فنية مرتفعة بالنظر للأسماء والنجوم العالميين للاعبين المتواجدين في قوائم هذه المنتخبات".

كأس العين الدولية مصر الرأس الأخضر إيران أوزبكستان
