كأس العالم للناشئين - موعد مباراة منتخب مصر تحت 17 ضد إنجلترا.. والقناة الناقلة

ينتظر منتخب مصر للناشئين مواجهة حاسمة في الجولة الأخيرة لحساب المجموعة الخامسة من كأس العالم للناشئين المقام في قطر.

المنتخب المصري تحت 17 سنة وضع قدما في دور الـ32 بعد التعادل أمام فنزويلا ليواصل تصدر المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف أمام فنزويلا.

ويواجه المنتخب المصري نظيره منتخب إنجلترا في الجولة الأخيرة، فيما تواجه فنزويلا منتخب هايتي.

وتقام المبارتان في التوقيت ذاته الساعة 5:45 يوم الإثنين 10 نوفمبر.

ويحتاج المنتخب المصري للفوز أو التعادل من أجل حسم التأهل إلى الدور التالي مباشرة.

مباراة مصر وإنجلترا

القناة الناقلة: بي ان سبورتس المفتوحة

الساعة 5:45

التاريخ: الإثنين 10 نوفمبر

الملعب: ملعب 7 - منطقة أسباير

ترتيب المجموعة

مصر 4 نقاط.. سجلت 5 استقبلت 2 .. فارق +3

فنزويلا 4 نقاط.. سجلت 4 استقبلت 1 .. فارق +3

إنجلترا 3 نقاط.. سجلت 8 استقبلت 4 .. فارق +4

هايتي 0 نقاط.. سجلت 2 استقبلت 12.. فارق -10

نظام كأس العالم للناشئين واللائحة:

ويتشكل كأس العالم للناشئين من 12 مجموعة في كل واحدة 4 فرق.

ويتأهل المنتخبان أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات الـ12 إلى الدور التالي.

وتصعد 8 فرق من المنتخبات أفضل مركز ثالث ليكتمل دور الـ32.

وفي حالة تساوي فريقين أو أكثر تنص لائحة كأس العالم على التالي:

1 - عدد النقاط في المباريات بين المنتخبات المتعادلة في النقاط

2 - فارق الأهداف في مباريات الفرق المتساوية

3 - عدد الأهداف المسجلة في كافة مباريات المجموعة

4 - فارق الأهداف في كافة مباريات المجموعة

5 - الأهداف المسجلة في كافة مباريات المجموعة

6 - اللعب النظيف "بطاقة صفراء نقطة" "بطاقة حمراء غير مباشرة 3 نقاط" "بطاقة حمراء مباشرة 4 نقاط" "بطاقة صفراء وبطاقة حمراء مباشرة 5 نقاط"

القرعة

7 - القرعة