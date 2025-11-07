كأس العالم للناشئين - موعد مباراة منتخب مصر تحت 17 ضد إنجلترا.. والقناة الناقلة

الجمعة، 07 نوفمبر 2025 - 17:55

كتب : FilGoal

هدف بلال عطية - منتخب مصر للناشئين ضد هايتي

ينتظر منتخب مصر للناشئين مواجهة حاسمة في الجولة الأخيرة لحساب المجموعة الخامسة من كأس العالم للناشئين المقام في قطر.

المنتخب المصري تحت 17 سنة وضع قدما في دور الـ32 بعد التعادل أمام فنزويلا ليواصل تصدر المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف أمام فنزويلا.

ويواجه المنتخب المصري نظيره منتخب إنجلترا في الجولة الأخيرة، فيما تواجه فنزويلا منتخب هايتي.

أخبار متعلقة:
كأس العالم للناشئين - منتخب مصر يضع قدما في الدور الثاني بالتعادل أمام فنزويلا مجموعة مصر - إنجلترا تكتسح هايتي 8-1 في كأس العالم للناشئين كأس العالم للناشئين – مدرب فنزويلا: لم اتوقع هذه النتيجة أمام إنجلترا.. ونستعد لمصر بكل جدية

وتقام المبارتان في التوقيت ذاته الساعة 5:45 يوم الإثنين 10 نوفمبر.

ويحتاج المنتخب المصري للفوز أو التعادل من أجل حسم التأهل إلى الدور التالي مباشرة.

مباراة مصر وإنجلترا

القناة الناقلة: بي ان سبورتس المفتوحة

الساعة 5:45

التاريخ: الإثنين 10 نوفمبر

الملعب: ملعب 7 - منطقة أسباير

ترتيب المجموعة

مصر 4 نقاط.. سجلت 5 استقبلت 2 .. فارق +3

فنزويلا 4 نقاط.. سجلت 4 استقبلت 1 .. فارق +3

إنجلترا 3 نقاط.. سجلت 8 استقبلت 4 .. فارق +4

هايتي 0 نقاط.. سجلت 2 استقبلت 12.. فارق -10

نظام كأس العالم للناشئين واللائحة:

ويتشكل كأس العالم للناشئين من 12 مجموعة في كل واحدة 4 فرق.

ويتأهل المنتخبان أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات الـ12 إلى الدور التالي.

وتصعد 8 فرق من المنتخبات أفضل مركز ثالث ليكتمل دور الـ32.

وفي حالة تساوي فريقين أو أكثر تنص لائحة كأس العالم على التالي:

1 - عدد النقاط في المباريات بين المنتخبات المتعادلة في النقاط

2 - فارق الأهداف في مباريات الفرق المتساوية

3 - عدد الأهداف المسجلة في كافة مباريات المجموعة

4 - فارق الأهداف في كافة مباريات المجموعة

5 - الأهداف المسجلة في كافة مباريات المجموعة

6 - اللعب النظيف "بطاقة صفراء نقطة" "بطاقة حمراء غير مباشرة 3 نقاط" "بطاقة حمراء مباشرة 4 نقاط" "بطاقة صفراء وبطاقة حمراء مباشرة 5 نقاط"

القرعة

7 - القرعة

منتخب الناشئين كأس العالم للناشئين
نرشح لكم
الكاس: هذا الجيل من اللاعبين يتسم بالإصرار والنزعة الوطنية كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا بمشاركة مصر.. 4 منتخبات مونديالية في كأس العين الدولية كأس العالم للناشئين - منتخب مصر يضع قدما في الدور الثاني بالتعادل أمام فنزويلا مجموعة مصر - إنجلترا تكتسح هايتي 8-1 في كأس العالم للناشئين انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا تشكيل مصر للناشئين - حمزة وبلال عطية يقودان الهجوم أمام فنزويلا مواعيد مباريات الجمعة 7 نوفمبر - منتخب مصر للناشئين ودوري سعودي وإسباني وألماني
أخر الأخبار
قائمة البرتغال - استدعاء رونالدو وفيليكس لمواجهتي أيرلندا وأرمينيا 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
فيورنتينا يعلن تعيين فانولي مديرا فنيا للفريق 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوميز: الكرة غير عادلة أمام التعاون.. وأتحمل مسؤولية الخسارة ساعة | سعودي في الجول
كاف يعلن موعد حفل جوائز الأفضل في القارة ساعة | الكرة المصرية
بمشاركة حمدي فتحي وأكرم توفيق.. الشمال يتعادل مع الوكرة في الوقت القاتل 2 ساعة | المحترفون
الكاس: هذا الجيل من اللاعبين يتسم بالإصرار والنزعة الوطنية 2 ساعة | منتخب مصر
الفوز الأكبر في تاريخ مواجهتهما.. التعاون يهزم الفتح بخماسية 2 ساعة | سعودي في الجول
تطهير الكرة التركية من "قذارتها" بدأ.. تقرير: اعتقال 17 حكما ورئيسي ناديين بسبب المراهنات 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 3 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 4 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين
/articles/516792/كأس-العالم-للناشئين-موعد-مباراة-منتخب-مصر-تحت-17-ضد-إنجلترا-والقناة-الناقلة