كأس العالم للناشئين - منتخب مصر يضع قدما في الدور الثاني بالتعادل أمام فنزويلا

واصل المنتخب المصري للناشئين تحت 17 سنة تصدره للمجموعة الخامسة في كأس العالم للناشئين المقام في قطر.

وتعادل منتخب مصر أمام فنزويلا بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من المجموعة.

تقدم منتخب فنزويلا في الدقيقة 18 عن طريق اللاعب ماركوس ميتان برأسية، فيما تعادل حمزة عبد الكريم في الدقيقة 54.

وتلقى محمد حمد لاعب منتخب مصر بطاقة حمراء في الدقيقة 60 بعد طلب مدرب فنزويلا كارت التحدي واللجوء لتقنية الفيديو.

وبتلك النتيجة يتواجد المنتخب المصري في المركز الأول بالمجموعة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع فنزويلا، ولكن الأهداف المسجلة ترجح كفة مصر في الصدارة.

منتخب فنزويلا فاز أمام إنجلترا 3-0 في الجولة الأولى، فيما حقق منتخب مصر الفوز أمام هايتي 4-1 في الجولة الأولى.

وبذلك يتعادل منتخبا مصر وفنزويلا في فارق الأهداف +3، ولكن الأهداف التي سجلها الفراعنة 5 أكثر من الأهداف المسجلة لفنزويلا 4.

أما المنتخب الإنجليزي فحقق فوزًا كبيرًا أمام هايتي في الجولة الثانية بنتيجة 8-1.

ويلتقي في الجولة الأخيرة يوم الإثنين المنتخب المصري أمام إنجلترا، فيما يلتقي منتخب فنزويلا أمام هايتي.

ترتيب المجموعة

مصر 4 نقاط.. سجلت 5 استقبلت 2 .. فارق +3

فنزويلا 4 نقاط.. سجلت 4 استقبلت 1 .. فارق +3

إنجلترا 3 نقاط.. سجلت 8 استقبلت 4 .. فارق +4

هايتي 0 نقاط.. سجلت 2 استقبلت 12.. فارق -10

التشكيل:

عمر عبد العزيز - حمزة الدجوي - نور أشرف - أدهم فريد - مهند الشامي - عمر كمال - باسل مدحت - محمد حمد - عبد العزيز الزغبي - حمزة عبد الكريم - بلال عطية.

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بضغط من جانب فنزويلا وسيطرة على مجريات المباراة.

ونجح قائد فنزويلا ماركوس ميتان في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 18 برأسية مستغلا ركنية على القائم البعيد.

وجاءت أول الفرص الخطيرة لمصر في الدقيقة 21 عن طريق محمد حمد الذي مر من دفاع فنزويلا لينفرد بالمرمى ولكن الحارس تألق وأبعد الكرة.

وتألق عمر عبد العزيز حارس منتخب مصر في الدقيقة 27 ومنع الهدف الثاني بإبعاد تسديدة خطيرة إلى ركنية.

وواصل الحارس المصري التألق في الدقيقة 41 بالتصدي لصاروخية،قبل أن ينجح في التصدي مجددا للكرة بعد ارتدادها لمهاجم فنزويلا قبل أن يرفع الحكم راية محتسبا تسلل.

ومنع القائم الأيمن منتخب فنزويلا من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتأخر منتخب مصر للناشئين بهدف.

ومع بداية الشوط الثاني، بدأ المنتخب المصري في تشكيل خطورة على مرمى فنزويلا، حتى نجح حمزة عبد الكريم في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 54 برأسية مستغلا عرضية مهند الشامي.

ولجأ مدرب فنزويلا لكارت التحدي مطالبا ببطاقة حمراء لمحمد حمد لاعب منتخب مصر في الدقيقة 59، ليشهر البطاقة الحمراء بالفعل للاعب.

أجرى بعدها أحمد الكاس تبديلا بنزول أنس رشدي (المرشح لجائزة أفضل هدف في مسابقات كاف 2025) بدلا من عبد العزيز الزغبي.

واستخدم أحمد الكاس مدرب منتخب مصر، كارت التحدي في الدقيقة 72 مطالبا ببطاقة حمراء ولكن الحكم أمر باستئناف اللعب.

وفي الوقت بدل الضائع، طالب مدرب فنزويلا من جديد كارت تحدي مطالبا بركلة جزاء في الدقيقة 90+2، ولكن الحكم أمر بمواصلة اللعب، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

نظام كأس العالم للناشئين واللائحة:

ويتشكل كأس العالم للناشئين من 12 مجموعة في كل واحدة 4 فرق.

ويتأهل المنتخبان أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات الـ12 إلى الدور التالي.

وتصعد 8 فرق من المنتخبات أفضل مركز ثالث ليكتمل دور الـ32.

وفي حالة تساوي فريقين أو أكثر تنص لائحة كأس العالم على التالي:

1 - عدد النقاط في المباريات بين المنتخبات المتعادلة في النقاط

2 - فارق الأهداف في مباريات الفرق المتساوية

3 - عدد الأهداف المسجلة في كافة مباريات المجموعة

4 - فارق الأهداف في كافة مباريات المجموعة

5 - الأهداف المسجلة في كافة مباريات المجموعة

6 - اللعب النظيف "بطاقة صفراء نقطة" "بطاقة حمراء غير مباشرة 3 نقاط" "بطاقة حمراء مباشرة 4 نقاط" "بطاقة صفراء وبطاقة حمراء مباشرة 5 نقاط"

القرعة

7 - القرعة