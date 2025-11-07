مجموعة مصر - إنجلترا تكتسح هايتي 8-1 في كأس العالم للناشئين

اكتسح منتخب إنجلترا منافسه هايتي بنتيجة 8-1 في الجولة الثانية لحساب المجموعة الخامسة في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة المقام في قطر.

منتخب إنجلترا نجح في حصد أول 3 نقاط، فيما ودع هايتي كأس العالم بعد تلقيه الخسارة الثانية.

وكان منتخب إنجلترا تلقى هزيمة في الجولة الأولى أمام فنزويلا بثلاثية نظيفة، فيما حقق منتخب مصر الفوز على حساب هايتي بنتيجة 4-1.

ويلعب منتخب مصر حاليا أمام فنزويلا في الجولة الثانية وتشير النتيجة إلى التعادل 1-1 قبل 10 دقائق من النهاية.

ويلتقي في الجولة الأخيرة المنتخب المصري أمام نظيره الإنجليزي، فيما يواجه منتخب فنزويلا منافسه هايتي.

ويتشكل كأس العالم للناشئين من 12 مجموعة في كل واحدة 4 فرق.

ويتأهل المنتخبان أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات الـ12 إلى الدور التالي.

وتصعد 8 فرق من المنتخبات أفضل مركز ثالث ليكتمل دور الـ32.

وفي حالة تساوي فريقين أو أكثر تنص لائحة كأس العالم على التالي:

1 - عدد النقاط في المباريات بين المنتخبات المتعادلة في النقاط

2 - فارق الأهداف في مباريات الفرق المتساوية

3 - عدد الأهداف المسجلة في كافة مباريات المجموعة

4 - فارق الأهداف في كافة مباريات المجموعة

5 - الأهداف المسجلة في كافة مباريات المجموعة

6 - اللعب النظيف "بطاقة صفراء نقطة" "بطاقة حمراء غير مباشرة 3 نقاط" "بطاقة حمراء مباشرة 4 نقاط" "بطاقة صفراء وبطاقة حمراء مباشرة 5 نقاط"

القرعة

7 - القرعة