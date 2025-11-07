مجموعة مصر - إنجلترا تكتسح هايتي 8-1 في كأس العالم للناشئين
الجمعة، 07 نوفمبر 2025 - 17:12
كتب : FilGoal
اكتسح منتخب إنجلترا منافسه هايتي بنتيجة 8-1 في الجولة الثانية لحساب المجموعة الخامسة في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة المقام في قطر.
منتخب إنجلترا نجح في حصد أول 3 نقاط، فيما ودع هايتي كأس العالم بعد تلقيه الخسارة الثانية.
وكان منتخب إنجلترا تلقى هزيمة في الجولة الأولى أمام فنزويلا بثلاثية نظيفة، فيما حقق منتخب مصر الفوز على حساب هايتي بنتيجة 4-1.
ويلعب منتخب مصر حاليا أمام فنزويلا في الجولة الثانية وتشير النتيجة إلى التعادل 1-1 قبل 10 دقائق من النهاية.
ويلتقي في الجولة الأخيرة المنتخب المصري أمام نظيره الإنجليزي، فيما يواجه منتخب فنزويلا منافسه هايتي.
ويتشكل كأس العالم للناشئين من 12 مجموعة في كل واحدة 4 فرق.
ويتأهل المنتخبان أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات الـ12 إلى الدور التالي.
وتصعد 8 فرق من المنتخبات أفضل مركز ثالث ليكتمل دور الـ32.
وفي حالة تساوي فريقين أو أكثر تنص لائحة كأس العالم على التالي:
1 - عدد النقاط في المباريات بين المنتخبات المتعادلة في النقاط
2 - فارق الأهداف في مباريات الفرق المتساوية
3 - عدد الأهداف المسجلة في كافة مباريات المجموعة
4 - فارق الأهداف في كافة مباريات المجموعة
5 - الأهداف المسجلة في كافة مباريات المجموعة
6 - اللعب النظيف "بطاقة صفراء نقطة" "بطاقة حمراء غير مباشرة 3 نقاط" "بطاقة حمراء مباشرة 4 نقاط" "بطاقة صفراء وبطاقة حمراء مباشرة 5 نقاط"
القرعة
7 - القرعة