دي لا فوينتي: يامال سينضم للمنتخب طالما الأمر مهما.. ولا أعلم كيف يتم ترشيح اللاعبين للجوائز

أوضح لويس دي لا فوينتي المدير الفني لـ إسبانيا سبب استدعاء لامين يامال لقائمة اللاروخا قبل ختام تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهتي جورجيا وتركيا لحساب المجموعة الخامسة من تصفيات المونديال.

وأعلن دي لا فوينتي قائمة إسبانيا والتي شهدت عودة يامال بعد غيابه في التوقف الدولي الماضي بسبب الإصابة.

وقال المدير الفني لـ إسبانيا خلال المؤتمر الصحفي: "عودة لامين يامال، الأمر واضح هو في حالة رائعة، ومدربه قال إنه جاهز للمشاركة في المباريات ويستعيد مستواه، سيكون معنا طالما يعتبر الأمر ضروريا، لدينا مهمة كبيرة ونريد أفضل اللاعبين يكونوا معنا".

وأضاف "المشادة بين لامين وكارباخال في الكلاسيكو؟ أمر طبيعي، للأسف لم نستطع جمع الثنائي معا في هذا المعسكر، دائما أتذكر عناقهما بعد الهدف ضد كرواتيا، في الحقيقة نحن عائلة كبيرة، ولا توجد لدينا أي مشاكل".

وردا على هل تتخيل أن تكون في نفس موقف إيطاليا، قائلا: "نحن في وضع مغاير عنهم، نخوض تصفيات كأس عالم رائعة، دعونا نستمتع بذلك لأن الأوقات السيئة ستأتي، دعونا نستمتع بالوقت الحالي، نحن في صدارة تصنيف فيفا و29 مباراة دون خسارة علينا احترام ذلك".

ويقترب منتخب إيطاليا من خوض الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم في ظل فارق الأهداف والنقاط للنرويج.

وعن التصويت لجوائز الأفضل المقدمة من فيفا قال: "أدليت بصوتي أمس ضمن جوائز فيفا، ولا أعلم كيف يتم اختيار اللاعبين على أي أساس، أحيانا أوافق وأحيانا لا، أشتاق لرؤية لاعبين من أجيال أخرى مثل تشافي وإنييستا وراؤول، ربما أرشح لاعب آخر، دائما أقول إن اللاعبين الإسبان هم الأفضل، ربما كنت سأرشح مجموعة أخرى، وستعرفون لمن صوتت في النهاية".

وأتم "غياب موراتا؟ هو لاعب مهم لنا، وهو لاعب مستقبلي، وهو مهم لنا وسيظل كذلك، لا توجد مشكلة وألفارو يتفهم الموقف".

ويحتل منتخب إسبانيا المركز الأول في ترتيب المجموعة الخامسة من التصفيات الأوروبية على حساب تركيا وجورجيا.

ويحتاج منتخب إسبانيا لتحقيق الفوز في مباراة واحدة على الأقل للتأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

وفي تساوى منتخبي إسبانيا وتركيا في النقاط فإن فارق الأهداف سيحسم هوية المتأهل، وحتى الآن فارق الأهداف لإسبانيا +15 ولتركيا +3.

ويتصدر الماتادور بطل العالم في 2010 الترتيب برصيد 12 نقطة بفارق 3 نقاط عن تركيا، فيما تأتي جورجيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وتتذيل بلغاريا الترتيب بدون نقاط.