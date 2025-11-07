انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا
الجمعة، 07 نوفمبر 2025 - 15:25
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المنتخب المصري للناشئين تحت 17 سنة أمام نظيره الفنزويلي على ملعب 5 في منطقة أسباير، في الجولة الثانية لحساب المجموعة الخامسة من كأس العالم للناشئين المقام في قطر.
حقق المنتخب المصري الفوز في الجولة الأولى أمام هايتي 4-1، فيما فازت فنزويلا 3-0 أمام إنجلترا.
تشكيل مصر: عمر عبد العزيز - حمزة الدجوي - نور أشرف - أدهم فريد - مهند الشامي - عمر كمال - باسل مدحت - محمد حمد - عبد العزيز الزغبي - حمزة عبد الكريم - بلال عطية.
انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.
ق 90+2: مدرب فنزويلا يلجأ من جديد لكارت التحدي مطالبا بركلة جزاء، ولكن الحكم يأمر بمواصلة اللعب وعدم وجود خطأ
ق 82: تبديل لمنتخب مصر بخروج بلال عطية ونزول إبراهيم النجعاوي.
ق 72: منتخب مصر يستخدم كارت التحدي للمطالبة ببطاقة حمراء للاعب فنزويلا، ولكن الحكم يأمر باستئناف اللعب.
ق 63: تبديل لمنتخب مصر بنزول أنس رشدي بدلا من عبد العزيز الزغبي
ق 60: بطاقة حمراء لمحمد حمد بعد العودة لتقنية الفيديو.
ق 59: مدرب فنزويلا يلجأ لكارت التحدي مطالبا ببطاقة حمراء لمحمد حمد لاعب منتخب مصر.
ق 54: جووووووول حمزة عبد الكريم يسجل هدف التعادل برأسية رائعة في شباك فنزويلا بعد عرضية من مهند الشامي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم فنزويلا 1-0
ق 44: القائم الأيمن يمنع الهدف الثاني لفنزويلا
ق 41: عمر عبد العزيز حارس منتخبنا يتصدى لصاروخية وينجح في التصدي مجددا للكرة بعد ارتدادها لمهاجم فنزويلا قبل أن يرفع الحكم راية محتسبا تسلل.
ق 39: بطاقة صفراء لباسل مدحت
ق 27: عمر عبد العزيز حارس منتخب مصر يتألق ويمنع الهدف الثاني بإبعاد تسديدة خطيرة إلى ركنية.
ق 21: محمد حمد لاعب المنتخب يمر بطريقة رائعة من دفاع فنزويلا لينفرد بالمرمى ولكن الحارس يتألق وينقذ مرماه من تعادل مصري.
ق 18: الهدف الأول لمنتخب فنزويلا برأسية من قائد الفريق ماركوس ميتان مستغلا ركنية على القائم البعيد.
ق 16: تسديدة قوية من حمزة عبد الكريم تمر بجوار القائم الأيسر لحارس فنزويلا بقليل.
ق 9: سقوط حمزة الدجوي مدافع المنتخب المصري وشكواه من إصابة قبل أن يستأنف اللعب.
ق 9: تسديدة ضعيفة من لاعب فنزويلا تصل لعمر عبد العزيز حارس مرمى منتخب مصر
ق 8: انطلاق من عبد العزيز الزغبي بعد تمريرة من حمزة عبد الكريم ولكن حارس فنزويلا يخرج من مرماه لينقذ الموقف.
انطلاق المباراة