انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المنتخب المصري للناشئين تحت 17 سنة أمام نظيره الفنزويلي على ملعب 5 في منطقة أسباير، في الجولة الثانية لحساب المجموعة الخامسة من كأس العالم للناشئين المقام في قطر.

حقق المنتخب المصري الفوز في الجولة الأولى أمام هايتي 4-1، فيما فازت فنزويلا 3-0 أمام إنجلترا.

تشكيل مصر: عمر عبد العزيز - حمزة الدجوي - نور أشرف - أدهم فريد - مهند الشامي - عمر كمال - باسل مدحت - محمد حمد - عبد العزيز الزغبي - حمزة عبد الكريم - بلال عطية.

--------------

انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

ق 90+2: مدرب فنزويلا يلجأ من جديد لكارت التحدي مطالبا بركلة جزاء، ولكن الحكم يأمر بمواصلة اللعب وعدم وجود خطأ

ق 82: تبديل لمنتخب مصر بخروج بلال عطية ونزول إبراهيم النجعاوي.

ق 72: منتخب مصر يستخدم كارت التحدي للمطالبة ببطاقة حمراء للاعب فنزويلا، ولكن الحكم يأمر باستئناف اللعب.

ق 63: تبديل لمنتخب مصر بنزول أنس رشدي بدلا من عبد العزيز الزغبي

ق 60: بطاقة حمراء لمحمد حمد بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق 59: مدرب فنزويلا يلجأ لكارت التحدي مطالبا ببطاقة حمراء لمحمد حمد لاعب منتخب مصر.

ق 54: جووووووول حمزة عبد الكريم يسجل هدف التعادل برأسية رائعة في شباك فنزويلا بعد عرضية من مهند الشامي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم فنزويلا 1-0

ق 44: القائم الأيمن يمنع الهدف الثاني لفنزويلا

ق 41: عمر عبد العزيز حارس منتخبنا يتصدى لصاروخية وينجح في التصدي مجددا للكرة بعد ارتدادها لمهاجم فنزويلا قبل أن يرفع الحكم راية محتسبا تسلل.

ق 39: بطاقة صفراء لباسل مدحت

ق 27: عمر عبد العزيز حارس منتخب مصر يتألق ويمنع الهدف الثاني بإبعاد تسديدة خطيرة إلى ركنية.

ق 21: محمد حمد لاعب المنتخب يمر بطريقة رائعة من دفاع فنزويلا لينفرد بالمرمى ولكن الحارس يتألق وينقذ مرماه من تعادل مصري.

ق 18: الهدف الأول لمنتخب فنزويلا برأسية من قائد الفريق ماركوس ميتان مستغلا ركنية على القائم البعيد.

ق 16: تسديدة قوية من حمزة عبد الكريم تمر بجوار القائم الأيسر لحارس فنزويلا بقليل.

ق 9: سقوط حمزة الدجوي مدافع المنتخب المصري وشكواه من إصابة قبل أن يستأنف اللعب.

ق 9: تسديدة ضعيفة من لاعب فنزويلا تصل لعمر عبد العزيز حارس مرمى منتخب مصر

ق 8: انطلاق من عبد العزيز الزغبي بعد تمريرة من حمزة عبد الكريم ولكن حارس فنزويلا يخرج من مرماه لينقذ الموقف.

انطلاق المباراة