بن رمضان: أسعى للفوز بأول ألقابي مع الأهلي في السوبر المصري

الجمعة، 07 نوفمبر 2025 - 15:19

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - محمد علي بن رمضان

يأمل محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي تحقيق أول ألقابه مع الفريق بالفوز بكأس السوبر المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي السوبر المصري يوم الأحد المقبل بعد تفوقهما على سيراميكا كليوباترا وبيراميدز على الترتيب.

وقال لاعب الأهلي عبر الموقع الرسمي للنادي: "الفوز بالسوبر سيكون له طابع خاص لي باعتبارها أول لقب أحققه مع الفريق".

وأضاف "الأجواء داخل النادي منذ اليوم الأول ساعدتني كثيرًا على الاندماج سريعًا سواء من اللاعبين أو الجهاز الفني والإداري، الأهلي يتمتع بروح خاصة ومناخ يُدخل أي لاعب المجموعة سريعا".

وأكمل "الأهلي يضم لاعبين كبار يسهلون عملية التأقلم وهو أمر مهم في نادي بحجم الأهلي".

وأردف "نحترم كل المنافسين، وندرك أن أي مباراة تكون صعبة طالما نرتدي قميص الأهلي الذي يحمل طموحات جماهير كبيرة.. نعمل وفق تعليمات الجهاز الفني لتطبيق الأفكار التكتيكية والتطوير من مستوانا بشكل مستمر".

وواصل "أسعى للتأقلم والتطور مع مرور الوقت واكتساب المزيد من الخبرات من خلال التدريبات والمباريات والاحتكاك في البطولات المختلفة".

وأتم "سنقدم كل ما لدينا في بطولة السوبر وكذلك في باقي المنافسات خلال الموسم وأثق في قدرة الفريق على تحقيق انطلاقة قوية ومواصلة مسيرة التتويجات التي اعتاد عليها النادي وجماهيره".

ويواجه الأهلي فريق الزمالك في النهائي للمرة العاشرة تاريخيا.

موعد نهائي السوبر

يواجه الأهلي فريق الزمالك يوم 9 نوفمبر الجاري الموافق الأحد المقبل.

وتقام المباراة في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتُلعب المباراة على استاد آل نهيان في أبوظبي.

ويذاع اللقاء عبر قنوات أون سبورت وأبوظبي الرياضية ودبي سبورت.

