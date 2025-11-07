كرة يد - الغزاوي رئيسا لبعثة الأهلي في الإمارات استعدادا للسوبر

الجمعة، 07 نوفمبر 2025 - 14:39

كتب : FilGoal

محمد الغزاوي - عضو مجلس إدارة الأهلي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تكليف محمد الغزاوي، عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة فريق في بطولة السوبر المصري بالإمارات.

وأعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي، أن الغزاوي سينسق مع خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة.

ويلتقي الأهلي أمام سموحة يوم الأربعاء المقبل 12 نوفمبر.

أخبار متعلقة:
كرة يد - موعد مباراة الأهلي ضد سموحة في نهائي السوبر.. والقناة الناقلة كرة يد - الأهلي يُحبط محاولات سبورتنج ويتأهل لملاقاة سموحة في نهائي السوبر كرة يد – الثامنة في التاريخ والثالثة على التوالي.. الأهلي بطلا لبطولة إفريقيا

حسم فريقا الأهلي وسموحة مقعدهما في نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد.

وكان سموحة قد فجّر المفاجأة بالتغلب على الزمالك بنتيجة 29-28 في نصف النهائي.

بينما الأهلي حسم تأهله بالفوز على سبورتنج بنتيجة 29-22.

وأقيمت مباريات نصف النهائي على صالة العاصمة الإدارية في مصر.

وتقام المباراة النهائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون سبورت.

ولم يعلن الاتحاد المصري لكرة اليد ساعة انطلاق المباراة حتى الآن.

فريق يد الأهلي محمد الغزاوي السوبر المصري لليد
نرشح لكم
كرة يد - موعد مباراة الأهلي ضد سموحة في نهائي السوبر.. والقناة الناقلة كرة يد - سموحة يقصي الزمالك من السوبر المصري ويتأهل إلى النهائي كرة يد - "عند النجوم الكُبار، الانتماء لا يُشترى".. الزمالك يعلن عودة حسن قداح كرة يد - في الجول يكشف كواليس إلغاء العقوبات الرياضية والمالية على الزمالك كرة يد - وسط مفاوضات لعودته إلى الزمالك.. حسن قداح يعلن رحيله عن كيلسي خبر في الجول - الزمالك يفاوض حسن قداح لإمكانية عودته لدعم فريق اليد كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة
أخر الأخبار
جورجي جيسوس: نستحق هزيمة نيوم.. وشغوف للتتويج بالدوري دقيقة | سعودي في الجول
سقط الحصن.. سندرلاند يتعادل مع أرسنال في الوقت القاتل 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تعادل سلبي يحدث للمرة الثالثة في 25 عاما بين يوفنتوس وتورينو في الدربي 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
جدة تتزين بالأخضر والأبيض.. الأهلي يفوز على الاتحاد بهدف 19 دقيقة | سعودي في الجول
كرة سلة – الأهلي إلى نهائي مرتبط السيدات بالفوز على سموحة 29 دقيقة | كرة سلة
مران الزمالك – شرح دور كل لاعب لمباراة الأهلي.. وتخفيف الحمل البدني ساعة | الكرة المصرية
السوبر المصري – الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك في النهائي ساعة | الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا سيدات - مسار يبدأ مشواره بالتعادل السلبي مع الجيش الملكي ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 4 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين
/articles/516782/كرة-يد-الغزاوي-رئيسا-لبعثة-الأهلي-في-الإمارات-استعدادا-للسوبر