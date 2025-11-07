كرة يد - الغزاوي رئيسا لبعثة الأهلي في الإمارات استعدادا للسوبر

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تكليف محمد الغزاوي، عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة فريق في بطولة السوبر المصري بالإمارات.

وأعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي، أن الغزاوي سينسق مع خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة.

ويلتقي الأهلي أمام سموحة يوم الأربعاء المقبل 12 نوفمبر.

حسم فريقا الأهلي وسموحة مقعدهما في نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد.

وكان سموحة قد فجّر المفاجأة بالتغلب على الزمالك بنتيجة 29-28 في نصف النهائي.

بينما الأهلي حسم تأهله بالفوز على سبورتنج بنتيجة 29-22.

وأقيمت مباريات نصف النهائي على صالة العاصمة الإدارية في مصر.

وتقام المباراة النهائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون سبورت.

ولم يعلن الاتحاد المصري لكرة اليد ساعة انطلاق المباراة حتى الآن.