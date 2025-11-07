الأهلي يصل إلى أبو ظبي استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي السوبر

وصلت بعثة النادي الأهلي إلى إمارة أبو ظبي، استعدادا لخوض نهائي السوبر المصري.

وفاز الأهلي على حساب سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين.

وانتقل الأهلي إلى أبو ظبي من أجل خوض المباراة النهائية أمام الزمالك المقررة في تمام الخامسة والنصف مساء الأحد، على استاد محمد بن زايد آل نهيان.

ويرأس بعثة النادي الأهلي خالد مرتجي أمين الصندوق.

وكان الزمالك تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على حساب بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للفرق المتوجة ببطولة السوبر برصيد 15 لقبا.

فيما توج الزمالك بـ4 ألقاب، وذهبت 3 ألقاب إلى المقاولون العرب، وحرس الحدود، وطلائع الجيش.

وتقام المباراة للمرة العاشرة بين الأهلي والزمالك في النسخة الـ 23 من كأس السوبر.

وسبق وأن تواجه الفريقان في 9 مرات سابقة في كأس السوبر وتم حسم 5 منهم بركلات الترجيح.

ويتواجه الفريقان مجددا للمرة الثانية على التوالي، إذ حسم الأهلي لقب النسخة الماضية بركلات الترجيح.