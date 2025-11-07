الزمالك يكتفي بتدريبات استشفائية استعدادا لمواجهة الأهلي

الجمعة، 07 نوفمبر 2025 - 14:22

كتب : FilGoal

الزمالك أمام بيراميدز - السوبر المصري

قرر أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك، الاكتفاء بتدريبات استشفائية اليوم الجمعة.

وتأهل الزمالك إلى نهائي بطولة السوبر المصري المقام في الإمارات، بعد تخطي عقبة بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي في تمام الخامسة والنصف مساء الأحد المقبل، على ملعب محمد بن زايد آل نهيان في مدينة أبو ظبي بالإمارات.

وكشف المركز الإعلامي للزمالك، عن قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة عبد الرؤوف بإقامة مران اليوم الجمعة في صالة الجيمانيزيون.

ويخوض الزمالك مرانه في تمام الرابعة بتوقيت القاهرة (السادسة بتوقيت أبو ظبي).

وسيقوم الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين للتدريب على فترتين.

وستضم المجموعة الأولى، اللاعبون الذين شاركوا في لقاء بيراميدز بشكل أساسي، في حين ستضم المجموعة الثانية البدلاء والمستبعدين من المباراة.

وقرر عبد الرؤوف خوض تدريبات استشفائية تجنبا للإرهاق، ومن أجل التقاط الأنفاس في ظل ضيق الوقت بين مباراتي نصف النهائي، والنهائي.

ووصل الأهلي إلى مدينة أبو ظبي اليوم الجمعة، بعد فوزه أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين.

