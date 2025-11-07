قائمة إسبانيا - بظهور قمصان اللاروخا من 1994.. عودة لامين وغياب بيدري وويليامز ضد تركيا وجورجيا

الجمعة، 07 نوفمبر 2025 - 14:06

كتب : FilGoal

لامين يامال - إسبانيا

أعلن لويس دي لا فوينتي المدير الفني لـ منتخب إسبانيا قائمة فريقه لمواجهتي جورجيا وتركيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة عودة لامين يامال وغياب نيكو ويليامز بسبب الإصابة.

وانضم بابلو فورناليس لاعب ريال بيتيس لأول مرة منذ 2021 بعد تألقه في الفترة الأخيرة مع الأخضر الأندلسي.

أخبار متعلقة:
قائمة إنجلترا - وجهان جديدان.. وعودة فودين وبيلينجهام واستمرار راشفورد قائمة السعودية - رينارد يضم الدوسري وسعود ضمن 27 لاعبا استعدادا لكأس العرب قائمة الجزائر - وجهان جديدان لمواجهتي زيمبابوي والسعودية.. وغيابات عديدة قائمة ألمانيا - جناح لبناني ينضم لأول مرة لمباراتي تصفيات كأس العالم.. وعودة ساني

وغاب أيضا كل من داني كارباخال وبيدري وروبن لو نورمان عن خيارات دي لا فوينتي.

وأعلن المدرب الإسباني قائمة منتخب بلاده وعُرض خلال الفيديو قمصان منتخب إسبانيا الحمراء منذ كأس العالم 1994 وحتى 2026 بعد الإعلان عن القميص الجديد.

وجاءت قائمة إسبانيا

حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو) – دافيد رايا (أرسنال) – أليكس ريميرو (ريال سوسييداد).

الدفاع: إيمريك لابورت (أتلتيك بلباو) – فيفان (أتلتيك بلباو) – أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن) – ماركوس يورنتي (أتلتيكو مدريد) – مارك كوكوريا (تشيلسي) – باو كوبارسي (برشلونة) – دين هاوسن (ريال مدريد) – بيدرو بورو (توتنام)

الوسط: فابيان رويز (باريس سان جيرمان) – مارتن زوبيمندي (أرسنال) – ميكيل ميرينو (أرسنال) – أليكس جارسيا – بابلو باريوس (أتليتكو مدريد) – أليكس باينا (فياريال) – بابلو فورناليس (ريال بيتيس)

الهجوم: ميكيل أويارازبال (ريال سوسييداد) – يريمي بينو (كريستال بالاس) – داني أولمو (برشلونة) – فيرمين لوبيز (برشلونة) – لامين يامال (برشلونة) – فيران توريس (برشلونة) – سامو أومورديون (بورتو) – بورخا إيجالسيس (سيلتا فيجو)

Image

ويحتل منتخب إسبانيا المركز الأول في ترتيب المجموعة الخامسة من التصفيات الأوروبية على حساب تركيا وجورجيا.

ويحتاج منتخب إسبانيا لتحقيق الفوز في مباراة واحدة على الأقل للتأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

وفي تساوى منتخبي إسبانيا وتركيا في النقاط فإن فارق الأهداف سيحسم هوية المتأهل، وحتى الآن فارق الأهداف لإسبانيا +15 ولتركيا +3.

ويتصدر الماتادور بطل العالم في 2010 الترتيب برصيد 12 نقطة بفارق 3 نقاط عن تركيا، فيما تأتي جورجيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وتتذيل بلغاريا الترتيب بدون نقاط.

إسبانيا تصفيات كأس العالم 2026 قائمة إسبانيا
نرشح لكم
قائمة البرتغال - استدعاء رونالدو وفيليكس لمواجهتي أيرلندا وأرمينيا فيورنتينا يعلن تعيين فانولي مديرا فنيا للفريق تطهير الكرة التركية من "قذارتها" بدأ.. تقرير: اعتقال 17 حكما ورئيسي ناديين بسبب المراهنات مؤتمر جوارديولا عن مباراته الـ 1000 ضد ليفربول.. وحسم لقب الدوري في نوفمبر مجموعة مصر - إنجلترا تكتسح هايتي 8-1 في كأس العالم للناشئين مؤتمر أرتيتا: مباراتين خلال 48 ساعة؟ أتمنى عدم حدوث ذلك.. وممتن لـ تشاكا للأبد دي لا فوينتي: يامال سينضم للمنتخب طالما الأمر مهما.. ولا أعلم كيف يتم ترشيح اللاعبين للجوائز قائمة إنجلترا - وجهان جديدان.. وعودة فودين وبيلينجهام واستمرار راشفورد
أخر الأخبار
في الجول يكشف المحترفين المستدعين لمنتخب مصر الثاني 7 دقيقة | المحترفون
مصدر من منتخب مصر الثاني يكشف لـ في الجول موقف لاعبي دوري المحترفين 17 دقيقة | الكرة المصرية
هشام نصر: مواجهات الزمالك أمام الأهلي لا تحضع لمقاييس.. ولا نتمنى سوى التحكيم العادل 30 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من أبو قير لـ في الجول: منتخب مصر الثاني تواصل معنا لضم ميلاد 48 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة البرتغال - استدعاء رونالدو وفيليكس لمواجهتي أيرلندا وأرمينيا ساعة | الكرة الأوروبية
فيورنتينا يعلن تعيين فانولي مديرا فنيا للفريق ساعة | الكرة الأوروبية
جوميز: الكرة غير عادلة أمام التعاون.. وأتحمل مسؤولية الخسارة 2 ساعة | سعودي في الجول
كاف يعلن موعد حفل جوائز الأفضل في القارة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 3 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 4 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين
/articles/516778/قائمة-إسبانيا-بظهور-قمصان-اللاروخا-من-1994-عودة-لامين-وغياب-بيدري-وويليامز-ضد-تركيا-وجورجيا