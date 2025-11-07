قائمة إسبانيا - بظهور قمصان اللاروخا من 1994.. عودة لامين وغياب بيدري وويليامز ضد تركيا وجورجيا

أعلن لويس دي لا فوينتي المدير الفني لـ منتخب إسبانيا قائمة فريقه لمواجهتي جورجيا وتركيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة عودة لامين يامال وغياب نيكو ويليامز بسبب الإصابة.

وانضم بابلو فورناليس لاعب ريال بيتيس لأول مرة منذ 2021 بعد تألقه في الفترة الأخيرة مع الأخضر الأندلسي.

وغاب أيضا كل من داني كارباخال وبيدري وروبن لو نورمان عن خيارات دي لا فوينتي.

وأعلن المدرب الإسباني قائمة منتخب بلاده وعُرض خلال الفيديو قمصان منتخب إسبانيا الحمراء منذ كأس العالم 1994 وحتى 2026 بعد الإعلان عن القميص الجديد.

وجاءت قائمة إسبانيا

حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو) – دافيد رايا (أرسنال) – أليكس ريميرو (ريال سوسييداد).

الدفاع: إيمريك لابورت (أتلتيك بلباو) – فيفان (أتلتيك بلباو) – أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن) – ماركوس يورنتي (أتلتيكو مدريد) – مارك كوكوريا (تشيلسي) – باو كوبارسي (برشلونة) – دين هاوسن (ريال مدريد) – بيدرو بورو (توتنام)

الوسط: فابيان رويز (باريس سان جيرمان) – مارتن زوبيمندي (أرسنال) – ميكيل ميرينو (أرسنال) – أليكس جارسيا – بابلو باريوس (أتليتكو مدريد) – أليكس باينا (فياريال) – بابلو فورناليس (ريال بيتيس)

الهجوم: ميكيل أويارازبال (ريال سوسييداد) – يريمي بينو (كريستال بالاس) – داني أولمو (برشلونة) – فيرمين لوبيز (برشلونة) – لامين يامال (برشلونة) – فيران توريس (برشلونة) – سامو أومورديون (بورتو) – بورخا إيجالسيس (سيلتا فيجو)

ويحتل منتخب إسبانيا المركز الأول في ترتيب المجموعة الخامسة من التصفيات الأوروبية على حساب تركيا وجورجيا.

ويحتاج منتخب إسبانيا لتحقيق الفوز في مباراة واحدة على الأقل للتأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

وفي تساوى منتخبي إسبانيا وتركيا في النقاط فإن فارق الأهداف سيحسم هوية المتأهل، وحتى الآن فارق الأهداف لإسبانيا +15 ولتركيا +3.

ويتصدر الماتادور بطل العالم في 2010 الترتيب برصيد 12 نقطة بفارق 3 نقاط عن تركيا، فيما تأتي جورجيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وتتذيل بلغاريا الترتيب بدون نقاط.