تشكيل مصر للناشئين - حمزة وبلال عطية يقودان الهجوم أمام فنزويلا

أعلن أحمد الكاس مدرب منتخب مصر للناشئين تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد فنزويلا.

ويلتقي منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام نظيره الفنزويلي في تمام الساعة الثالثة والنصف، في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى على ملعب 5 في منطقة أسباير.

وحقق المنتخب الفوز في الجولة الأولى برباعية مقابل هدف وحيد، فيما حقق فنزويلا الفوز بثلاثية نظيفة على حساب إنجلترا.

وحافظ الكاس على نفس التشكيل الذي خاض المباراة الأولى.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

الحارس: عمر عبد العزيز

الدفاع: حمزة الدجوي - نور أشرف - أدهم فريد - مهند الشامي.

الوسط: عمر كمال - باسل مدحت - محمد حمد.

الهجوم: عبد العزيز الزغبي - حمزة عبد الكريم - بلال عطية.

ويقع منتخب مصر في المجموعة مع هايتي وإنجلترا وفنزويلا.

وتعد تلك المرة الثالثة في التاريخ التي يخوض فيها منتخب مصر كأس العالم للناشئين، والأولى منذ عام 1997 التي أقيمت في مصر.