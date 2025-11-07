قائمة إنجلترا - وجهان جديدان.. وعودة فودين وبيلينجهام واستمرار راشفورد

عاد فيل فودين نجم مانشستر سيتي، وجود بيلنجهام صانع ألعاب ريال مدريد، إلى قائمة منتخب إنجلترا من جديد.

كما استمر تواجد ماركوس راشفورد جناح برشلونة، وجوردان هيندرسون لاعب وسط برينتفورد في قائمة منتخب الأسود الثلاثة، في الوقت الذي غاب فيه مايلز لويس سكيلي لاعب أرسنال، وأولي واتكنز مهاجم أستون فيلا.

ويستعد المنتخب الإنجليزي لمواجهتي صربيا وألبانيا في تصفيات أوروبا لكأس العالم في نوفمبر.

توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا، قرر أيضا ضم آدم وارتون لاعب كريستال بالاس، وأليكس سكوت لاعب بورنموث لأول مرة، فيما استمر غياب هاري ماجواير وجاك جريليش.

وجاءت قائمة إنجلترا على النحو التالي:

حراس المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس) - جوردان بيكفورد (إيفرتون) - نيك بوب (نيوكاسل يونايتد)

الدفاع: دان بيرن (نيوكاسل) - مارك جيهي (كريستال بالاس) - ريس جيمس (تشيلسي) - إزري كونسا (أستون فيلا) - نيكو أورايلي (مانشستر سيتي) - جاريل كوانساه (باير ليفركوزن) - دجيد سبينس (توتنهام هوتسبير) - جون ستونز (مانشستر سيتي).

الوسط: إليوت أندرسون (نوتينجهام فورست) - جود بيلينجهام (ريال مدريد) - جوردان هندرسون (برينتفورد) - ديكلان رايس (أرسنال) - مورجان روجرز (أستون فيلا) - أليكس سكوت (بورنموث) - آدم وارتون (كريستال بالاس)

الهجوم: جارود بوين (وست هام يونايتد) - إيبيريتشي إيزي (أرسنال) - فيل فودين (مانشستر سيتي) - أنتوني جوردون (نيوكاسل يونايتد) - هاري كين (بايرن ميونيخ) - ماركوس راشفورد (برشلونة) - بوكايو ساكا (أرسنال).

وضمن منتخب إنجلترا تأهله إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بعد تصدر المجموعة الـ11 من تصفيات أوروبا لكأس العالم.

المنتخب الإنجليزي احتفظ بصدارة المجموعة برصيد 18 نقطة بالعلامة الكاملة بتسجيل 18 هدفا، ولم تستقبل شباكهم أي هدف حتى الآن.

وبات المنتخب الإنجليزي أول فريق أوروبي يتأهل إلى كأس العالم.

وتأهل المنتخب الإنجليزي إلى المونديال للمرة الـ17، فيما فشل في التأهل 3 مرات أعوام 1974، و1978، و1994.

وتوج الإنجليز بلقب كأس العالم مرة وحيدة، عام 1966 ضمن 8 دول فقط توجت بالمونديال من قبل.