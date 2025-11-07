محمد إسماعيل: الفريق يدافع بأكمله.. وكنا بحاجة للفوز على بيراميدز

أعرب محمد إسماعيل لاعب الزمالك عن سعادته بالتأهل لنهائي كأس السوبر المصري.

وتأهل الأهلى على حساب سيراميكا بنتيجة 2-1 والزمالك على حساب بيراميدز بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي.

وقال لاعب الزمالك عبر قناة أون سبورت 1: "مكسب كنا في حاجة له وسنقدم كل ما لدينا للفوز باللقب".

وأضاف "لست أنا والونش فقط من ندافع عن مرمانا، الفريق يدافع بأكمله".

وأردف "في الشوط الثاني كان أي فريق يستطيع خطف الانتصار والتأهل لنهائي السوبر".

وأتم "سنحاول تقديم مباراة جيدة تليق باسم الزمالك ونحقق اللقب".

ويواجه الأهلي فريق الزمالك في النهائي للمرة العاشرة تاريخيا.

موعد نهائي السوبر

يواجه الأهلي فريق الزمالك يوم 9 نوفمبر الجاري الموافق الأحد المقبل.

وتقام المباراة في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتُلعب المباراة على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

ويذاع اللقاء عبر قنوات أون سبورت وأبوظبي الرياضية ودبي سبورت.