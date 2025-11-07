محمد إسماعيل: الفريق يدافع بأكمله.. وكنا بحاجة للفوز على بيراميدز

الجمعة، 07 نوفمبر 2025 - 11:28

كتب : FilGoal

محمد إسماعيل - الزمالك - المصري

أعرب محمد إسماعيل لاعب الزمالك عن سعادته بالتأهل لنهائي كأس السوبر المصري.

وتأهل الأهلى على حساب سيراميكا بنتيجة 2-1 والزمالك على حساب بيراميدز بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي.

وقال لاعب الزمالك عبر قناة أون سبورت 1: "مكسب كنا في حاجة له وسنقدم كل ما لدينا للفوز باللقب".

أخبار متعلقة:
يورتشيتش: تعرضنا لظلم تحكيمي واضح ضد الزمالك.. ومررنا بظروف لم نعتد عليها الزمالك: عبد الرؤوف ليس مدربا مؤقتا.. والأبيض بطل الأبطال بعد الفوز على بيراميدز هاني سعيد: توديع السوبر بركلات الترجيح أصبح مكررا.. وأسلوب لعب الزمالك أثر علينا الزمالك يكشف طبيعة إصابة بنتايك والدباغ.. وموقف خوان بيزيرا

وأضاف "لست أنا والونش فقط من ندافع عن مرمانا، الفريق يدافع بأكمله".

وأردف "في الشوط الثاني كان أي فريق يستطيع خطف الانتصار والتأهل لنهائي السوبر".

وأتم "سنحاول تقديم مباراة جيدة تليق باسم الزمالك ونحقق اللقب".

ويواجه الأهلي فريق الزمالك في النهائي للمرة العاشرة تاريخيا.

موعد نهائي السوبر

يواجه الأهلي فريق الزمالك يوم 9 نوفمبر الجاري الموافق الأحد المقبل.

وتقام المباراة في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتُلعب المباراة على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

ويذاع اللقاء عبر قنوات أون سبورت وأبوظبي الرياضية ودبي سبورت.

محمد إسماعيل الزمالك السوبر المصري
نرشح لكم
أحمد سليمان: إيقاف القيد؟ كل الأزمات ستُحل شيكو بانزا: هدفنا الفوز بلقب السوبر المصري ناصر ماهر: نهائي السوبر لن يكون سهلا ضد الأهلي.. وعبد الرؤوف عمل معنا بشكل جيد للغاية يورتشيتش: تعرضنا لظلم تحكيمي واضح ضد الزمالك.. ومررنا بظروف لم نعتد عليها عامر صبري: حققنا المطلوب ضد بيراميدز.. وسنعمل على العودة إلى مصر بكأس السوبر في الجول يكشف موقف جراديشار وشريف من نهائي السوبر المصري الزمالك: عبد الرؤوف ليس مدربا مؤقتا.. والأبيض بطل الأبطال بعد الفوز على بيراميدز الزمالك يكشف طبيعة إصابة بنتايك والدباغ.. وموقف خوان بيزيرا
أخر الأخبار
قائمة إنجلترا - وجهان جديدان.. وعودة فودين وبيلينجهام واستمرار راشفورد دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر سلوت عن تألق صلاح وعودة إيزاك للتدريبات وثبات فريقه على الهزائم قبل لقاء سيتي 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مبومو لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي لأول مرة في مسيرته 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أحمد سليمان: إيقاف القيد؟ كل الأزمات ستُحل ساعة | الدوري المصري
محمد إسماعيل: الفريق يدافع بأكمله.. وكنا بحاجة للفوز على بيراميدز 2 ساعة | الكرة المصرية
شيكو بانزا: هدفنا الفوز بلقب السوبر المصري 2 ساعة | الكرة المصرية
ناصر ماهر: نهائي السوبر لن يكون سهلا ضد الأهلي.. وعبد الرؤوف عمل معنا بشكل جيد للغاية 2 ساعة | الكرة المصرية
يورتشيتش: تعرضنا لظلم تحكيمي واضح ضد الزمالك.. ومررنا بظروف لم نعتد عليها 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني
/articles/516772/محمد-إسماعيل-الفريق-يدافع-بأكمله-وكنا-بحاجة-للفوز-على-بيراميدز