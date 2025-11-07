شيكو بانزا: هدفنا الفوز بلقب السوبر المصري
شدد شيكو بانزا لاعب الزمالك أن هدف فريقه هو الفوز بلقب السوبر المصري.
وتأهل الأهلى على حساب سيراميكا بنتيجة 2-1 والزمالك على حساب بيراميدز بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي.
وقال الأنجولي عبر قناة أون سبورت 1: "مباراة بيراميدز كانت صعبة للغاية وأدينا بشكل جيد وسعيد بالوصول للنهائي".
وأتم "أحترم الأهلي والنهائي أمر مختلف وهدفنا الفوز باللقب".
ويواجه الأهلي فريق الزمالك في النهائي للمرة العاشرة تاريخيا.
موعد نهائي السوبر
يواجه الأهلي فريق الزمالك يوم 9 نوفمبر الجاري الموافق الأحد المقبل.
وتقام المباراة في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.
وتُلعب المباراة على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.
ويذاع اللقاء عبر قنوات أون سبورت وأبوظبي الرياضية ودبي سبورت.