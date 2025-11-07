ناصر ماهر: نهائي السوبر لن يكون سهلا ضد الأهلي.. وعبد الرؤوف عمل معنا بشكل جيد للغاية

الجمعة، 07 نوفمبر 2025 - 11:05

كتب : FilGoal

ناصر ماهر - الزمالك - طلائع الجيش

شدد ناصر ماهر لاعب الزمالك أن مواجهة الأهلي في نهائي السوبر المصري لن تكون سهلة.

وتأهل الأهلى على حساب سيراميكا بنتيجة 2-1 والزمالك على حساب بيراميدز بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي.

وقال ناصر ماهر عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "المباراة لم تكن سهلة وحضرنا أنفسنا بشكل جيد والتوفيق كان في صالحنا وحققنا الفوز".

وأضاف "الزمالك نادي كبير ويلعب على كل البطولات، وفيريرا بذل مجهودا معنا وأحمد عبد الرؤوف عمل معنا بشكل جيد للغاية في وقت قصير وهو ما ظهر في المباراتين".

وأتم "مواجهة الأهلي؟ مباراة لن تكون سهلة على الطرفين، ونأمل أن نشرف الكرة المصرية وأن يكون الفوز من نصيبنا".

ويواجه الأهلي فريق الزمالك في النهائي للمرة العاشرة تاريخيا.

موعد نهائي السوبر

يواجه الأهلي فريق الزمالك يوم 9 نوفمبر الجاري الموافق الأحد المقبل.

وتقام المباراة في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتُلعب المباراة على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

ويذاع اللقاء عبر قنوات أون سبورت وأبوظبي الرياضية ودبي سبورت.

الزمالك ناصر ماهر السوبر المصري
