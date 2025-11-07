يورتشيتش: تعرضنا لظلم تحكيمي واضح ضد الزمالك.. ومررنا بظروف لم نعتد عليها

كشف كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز أسباب ساهمت في خسارة فريقه لنصف نهائي كأس السوبر المصري ضد الزمالك.

وانتصر الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي وتأهل للنهائي لملاقاة الأهلي.

وقال المدير الفني لـ بيراميدز عبر المركز الإعلامي لناديه: "التوفيق لم يحالف اللاعبين في تسجيل الفرص التي أتيحت لهم رغم السيطرة الكبيرة على مجريات اللعب وكانت هناك مشكلة واضحة في اللمسة الأخيرة وإنهاء الفرص السهلة، وقي تركيز بعض اللاعبين".

وأضاف "تعرضنا لظلم تحكيمي واضح بعدم احتساب ركلتي جزاء على أقل تقدير".

وأوضح "الظروف التي سنحت لنا لم تكن الأفضل، فتم اختيار فندق إقامة هو الأبعد بين جميع الفرق المشاركة عن ملاعب التدريب والمباريات بشكل غير مقبول".

وأتم "لأول مرة يتم تغيير ملعب التدريب بشكل مفاجئ واختيار ملعب أبعد عن فندق الإقامة ما تسبب في إجهاد اللاعبين أكثر في ظل ظروف طيران لم نعتد عليها بسفر الفريق على أكثر من طائرتين لعدم كفاية المقاعد الشاغرة".

وسيلتقي بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا على مباراة المركز الثالث يوم الأحد المقبل.

وقاد محمد عواد حارس مرمى الزمالك، فريقه إلى نهائي السوبر المصري المقام في الإمارات، على حساب بيراميدز بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح الزمالك في الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

ونجح عواد في التصدي لركلة الترجيح الأخيرة أمام زيكو لاعب بيراميدز ليمنح فريقه بطاقة العبور للنهائي.

وتعد تلك المرة العاشرة التي يلتقي فيها الأهلي والزمالك في نهائي السوبر، والثانية على التوالي.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للتتويج بالسوبر برصيد 15 لقبا، فيما توج الزمالك بـ4 ألقاب.