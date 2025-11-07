عامر صبري: حققنا المطلوب ضد بيراميدز.. وسنعمل على العودة إلى مصر بكأس السوبر

أعرب عامر صبري المدرب العام لـ الزمالك عن سعادته بالفوز على بيراميدز والتأهل لنهائي كأس السوبر المصري.

وانتصر الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي وتأهل للنهائي لملاقاة الأهلي.

وقال عامر صبري في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: "حضرنا أنفسنا بشكل جيد أمام بيراميدز وتعاملنا مع نقاط القوة والضعف وحققنا المطلوب".

وأردف "النهائي سيكون له حسابات خاصة وسنعمل على العودة إلى مصر بكأس السوبر".

وأردف "أشكر جماهير نادي الزمالك العظيمة على دعمهم لنا، وأؤكد أن لديهم فريق كبير ولاعبين على أعلى مستوى، وسنعمل جميعا على إسعادهم".

وقاد محمد عواد حارس مرمى الزمالك، فريقه إلى نهائي السوبر المصري المقام في الإمارات، على حساب بيراميدز بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح الزمالك في الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

ونجح عواد في التصدي لركلة الترجيح الأخيرة أمام زيكو لاعب بيراميدز ليمنح فريقه بطاقة العبور للنهائي.

وتعد تلك المرة العاشرة التي يلتقي فيها الأهلي والزمالك في نهائي السوبر، والثانية على التوالي.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للتتويج بالسوبر برصيد 15 لقبا، فيما توج الزمالك بـ4 ألقاب.