مواعيد مباريات الجمعة 7 نوفمبر - منتخب مصر للناشئين ودوري سعودي وإسباني وألماني

يخوض منتخب مصر تحت 17 عاما ثاني مبارياته في كأس العالم للناشئين، فيما تبدأ جولة جديدة في الكرة الأوروبية.

FilGoal.com يقدم لكم مواعيد مباريات اليوم الموافق 7 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

للاطلاع على جميع مواعيد مباريات اليوم من هنا.

كأس العالم للناشئين

في الثالثة والنصف عصرًا يلتقي منتخب مصر مع فنزويلا في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وكان منتخب مصر قد فاز بنتيجة 4-1 على هايتي، فيما انتصرت فنزويلا على إنجلترا بنتيجة 3-0.

الفوز يساوي تأهل كتيبة أحمد الكاس إلى دور الـ 32 بشكل رسمي.

وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس المفتوحة.

الدوري الإسباني

تبدأ جولة 12 من الدوري الإسباني بلقاء يذاع على بي إن سبورتس 3 بين إلتشي وريال سوسيداد في العاشرة مساءً.

الدوري الألماني

على قناة MBC أكشن تذاع أولى مباريات الجولة 10 بين فيردر بريمن وفولفسبورج وتبدأ في التاسعة والنصف مساءً.

الدوري السعودي

يحل الهلال ضيفا على النجمة في السابعة والنصف مساءً وتذاع على قناة ثمانية السعودية.