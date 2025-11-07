في الجول يكشف موقف جراديشار وشريف من نهائي السوبر المصري

ينتظر الأهلي تواجد نيتس جراديشار ومحمد شريف في نهائي كأس السوبر المصري يوم الأحد المقبل.

وتأهل الأهلي بفضل فوزه على سيراميكا بنتيجة 2-1 في نصف النهائي وضرب موعدا ناريا مع الزمالك غريمه التقليدي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الفحوصات المبدئية لجراديشار مطمئنة والأقرب تواجده في النهائي.

كما نفذ محمد شريف المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي وبات قريبا للتواجد في نهائي السوبر.

وخرج جراديشار في الشوط الثاني من مباراة سيراميكا وعوضه طاهر محمد طاهر.

وسجل السلوفيني هدف فوز الأهلي من لمسة رائعة بعدما حوّل عرضية أشرف بنشرقي في الشباك.

ولم يشارك محمد شريف في المباراة بسبب الإصابة.

ويواجه الأهلي فريق الزمالك في النهائي للمرة العاشرة تاريخيا.

موعد نهائي السوبر

يواجه الأهلي فريق الزمالك يوم 9 نوفمبر الجاري الموافق الأحد المقبل.

وتقام المباراة في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتُلعب المباراة على استاد آل نهيان في أبوظبي.

ويذاع اللقاء عبر قنوات أون سبورت وأبوظبي الرياضية ودبي سبورت.

