الزمالك: عبد الرؤوف ليس مدربا مؤقتا.. والأبيض بطل الأبطال بعد الفوز على بيراميدز

الجمعة، 07 نوفمبر 2025 - 00:30

كتب : FilGoal

أحمد عبد الرؤوف - الزمالك

نفى ماهر غريب رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك أن يكون قد تم تعيين أحمد عبد الرؤوف بشكل مؤقت.

وشدد غريب على أن تفوق الزمالك أمام بيراميدز يعني أنه "بطل الأبطال" بسبب فترة انتعاشة بيراميدز الأخيرة.

وقال ماهر غريب رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك عبر قناة أبوظبي الرياضية: "لم يحدث تواصل مع المدرب البرتغالي نونو ألميدا، ومنذ قدوم وأحمد عبد الرؤوف وتم الاستقرار على أنه المدير الفني الجديد لنادي الزمالك".

أخبار متعلقة:
هاني سعيد: توديع السوبر بركلات الترجيح أصبح مكررا.. وأسلوب لعب الزمالك أثر علينا عبد الله السعيد: الزمالك بحاجة للتتويج بالسوبر بسبب الظروف الصعبة فيفا يعلن إيقاف قيد "رابع" ضد الزمالك الجزيري: عندما تكون في الزمالك يجب أن تتحمل المسؤولية.. وتركيزنا كان كبيرا ضد بيراميدز

وأوضح "الدليل على ذلك أن النادي عند الإعلان الرسمي لم يذكر أنه مدير فني مؤقت، والثنائي الأجنبي لتدعيم جهازه الفني".

وشدد غريب "أحمد عبد الرؤوف لعب بواقعية والفوز على بيراميدز من الممكن أن يكون مولد مدير فني كبير خلال الفترة المقبلة، ويجب أن يتم البناء على ذلك".

وتابع رئيس المنظومة الإعلامية بالنادي "من حق جماهير الزمالك الاحتفال بالفوز أمام بيراميدز وما أدراك ما هو بيراميدز بطل دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي وكأس القارات الثلاث".

واختتم ماهر غريب تصريحاته "بذلك أصبح الزمالك بطل الأبطال بعد الانتصار على الفريق الذي سيطر على الأخضر واليابس".

وقاد محمد عواد حارس مرمى الزمالك، فريقه إلى نهائي السوبر المصري المقام في الإمارات، على حساب بيراميدز بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح الزمالك في الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

ونجح عواد في التصدي لركلة الترجيح الأخيرة أمام زيكو لاعب بيراميدز ليمنح فريقه بطاقة العبور للنهائي.

وتعد تلك المرة العاشرة التي يلتقي فيها الأهلي والزمالك في نهائي السوبر، والثانية على التوالي.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للتتويج بالسوبر برصيد 15 لقبا، فيما توج الزمالك بـ4 ألقاب.

الزمالك أحمد عبد الرؤوف
نرشح لكم
في الجول يكشف موقف جراديشار وشريف من نهائي السوبر المصري الزمالك يكشف طبيعة إصابة بنتايك والدباغ.. وموقف خوان بيزيرا هاني سعيد: توديع السوبر بركلات الترجيح أصبح مكررا.. وأسلوب لعب الزمالك أثر علينا البطاوي: كنت أتمنى ألا أتحدث بهذا الأسلوب عن التحكيم المصري عبد الله السعيد: الزمالك بحاجة للتتويج بالسوبر بسبب الظروف الصعبة فيفا يعلن إيقاف قيد "رابع" ضد الزمالك عمر جابر: كنا نود الفوز في الوقت الأصلي أمام بيراميدز.. ونلعب على كل السيناريوهات مؤتمر عبد الرؤوف: أعلم أن الجماهير غير راضية عن الأداء لكن نواجه ظروفا صعبة
أخر الأخبار
في الجول يكشف موقف جراديشار وشريف من نهائي السوبر المصري 2 ساعة | الدوري المصري
الزمالك: عبد الرؤوف ليس مدربا مؤقتا.. والأبيض بطل الأبطال بعد الفوز على بيراميدز 2 ساعة | الدوري المصري
الزمالك يكشف طبيعة إصابة بنتايك والدباغ.. وموقف خوان بيزيرا 2 ساعة | الكرة المصرية
هاني سعيد: توديع السوبر بركلات الترجيح أصبح مكررا.. وأسلوب لعب الزمالك أثر علينا 2 ساعة | الكرة المصرية
البطاوي: كنت أتمنى ألا أتحدث بهذا الأسلوب عن التحكيم المصري 2 ساعة | الكرة المصرية
قائمة السعودية - رينارد يضم الدوسري وسعود ضمن 27 لاعبا استعدادا لكأس العرب 2 ساعة | الوطن العربي
كرة سلة - انتصار الأهلي وسبورتنج في ذهاب نصف نهائي سيدات المرتبط 3 ساعة | رياضة نسائية
عبد الله السعيد: الزمالك بحاجة للتتويج بالسوبر بسبب الظروف الصعبة 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني
/articles/516765/الزمالك-عبد-الرؤوف-ليس-مدربا-مؤقتا-والأبيض-بطل-الأبطال-بعد-الفوز-على-بيراميدز