الزمالك: عبد الرؤوف ليس مدربا مؤقتا.. والأبيض بطل الأبطال بعد الفوز على بيراميدز

نفى ماهر غريب رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك أن يكون قد تم تعيين أحمد عبد الرؤوف بشكل مؤقت.

وشدد غريب على أن تفوق الزمالك أمام بيراميدز يعني أنه "بطل الأبطال" بسبب فترة انتعاشة بيراميدز الأخيرة.

وقال ماهر غريب رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك عبر قناة أبوظبي الرياضية: "لم يحدث تواصل مع المدرب البرتغالي نونو ألميدا، ومنذ قدوم وأحمد عبد الرؤوف وتم الاستقرار على أنه المدير الفني الجديد لنادي الزمالك".

وأوضح "الدليل على ذلك أن النادي عند الإعلان الرسمي لم يذكر أنه مدير فني مؤقت، والثنائي الأجنبي لتدعيم جهازه الفني".

وشدد غريب "أحمد عبد الرؤوف لعب بواقعية والفوز على بيراميدز من الممكن أن يكون مولد مدير فني كبير خلال الفترة المقبلة، ويجب أن يتم البناء على ذلك".

وتابع رئيس المنظومة الإعلامية بالنادي "من حق جماهير الزمالك الاحتفال بالفوز أمام بيراميدز وما أدراك ما هو بيراميدز بطل دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي وكأس القارات الثلاث".

واختتم ماهر غريب تصريحاته "بذلك أصبح الزمالك بطل الأبطال بعد الانتصار على الفريق الذي سيطر على الأخضر واليابس".

وقاد محمد عواد حارس مرمى الزمالك، فريقه إلى نهائي السوبر المصري المقام في الإمارات، على حساب بيراميدز بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح الزمالك في الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

ونجح عواد في التصدي لركلة الترجيح الأخيرة أمام زيكو لاعب بيراميدز ليمنح فريقه بطاقة العبور للنهائي.

وتعد تلك المرة العاشرة التي يلتقي فيها الأهلي والزمالك في نهائي السوبر، والثانية على التوالي.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للتتويج بالسوبر برصيد 15 لقبا، فيما توج الزمالك بـ4 ألقاب.