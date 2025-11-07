الزمالك يكشف طبيعة إصابة بنتايك والدباغ.. وموقف خوان بيزيرا

كشف نادي الزمالك عن طبيعة إصابة محمود بنتايك وعدي الدباغ لاعبي الفريق، خلال مواجهة بيراميدز بالسوبر المصري.

وأعلن الزمالك عبر مركزه الإعلامي إصابة الثنائي بشد عضلي خفيف، وخضوعهما لبعض الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة لتحديد موقفهما من المشاركة في التدريبات.

وخرج عدي الدباغ بعد إصابته في الدقيقة 40 ليخرج ويحل أحمد شريف بدلا منه.

فيما خرج محمود بنتايك مصابا في الدقيقة 58 ليحل شيكو بانزا بدلا منه.

من جهته، كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة في الزمالك عن موقف خوان بيزيرا جناح الفريق: "يعاني من مزق خفيف وبدأ التدريب مع الفريق ومن الممكن أن يلحق بنهائي السوبر".

واستدرك عبد الناصر في تصريحات عبر أون سبورت "لكن هناك شيء من الخطورة إذا شارك بيزيرا في النهائي.".

وتعرض بيزيرا للإصابة في مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري قبل سفر الفريق إلى الإمارات.

ويلتقي الزمالك أمام الأهلي في المباراة النهائية للسوبر الساعة 5:30 مساء الأحد.

وقاد محمد عواد حارس مرمى الزمالك، فريقه إلى نهائي السوبر المصري المقام في الإمارات، على حساب بيراميدز بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح الزمالك في الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

ونجح عواد في التصدي لركلة الترجيح الأخيرة أمام زيكو لاعب بيراميدز ليمنح فريقه بطاقة العبور للنهائي.

وتعد تلك المرة العاشرة التي يلتقي فيها الأهلي والزمالك في نهائي السوبر، والثانية على التوالي.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للتتويج بالسوبر برصيد 15 لقبا، فيما توج الزمالك بـ4 ألقاب.