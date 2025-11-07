هاني سعيد: توديع السوبر بركلات الترجيح أصبح مكررا.. وأسلوب لعب الزمالك أثر علينا

أوضح هاني سعيد المدير الرياضي لـ بيراميدز أن طريقة لعب الزمالك كان هدفها غلق المفاتيح ضد فريقه، وأن سيناريو التوديع بركلات الترجيح أصبح متكررا.

وخسر بيراميدز بركلات الترجيح من الزمالك بنتيجة 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وقال هاني سعيد المدير الرياضي لـ بيراميدز عبر أبو ظبي الرياضية: "مشهد الخروج من نصف نهائي السوبر المصري بركلات الترجيح أصبح متكررا وكنت أتمنى تغييره".

وأردف "قبل المباراة عملنا على الفوز بالمباراة والبطولة، منذ المشاركة في النسخة الماضية تغيرت بعض المعطيات وحققنا أكثر من لقب وهذا أحدث الفارق في العمل والتفكير".

وتابع "وكان طبيعيا أن نفكر في الفوز بكل المباريات، لكن للأسف السيناريو تكرر مجددا".

وواصل عن سبب عدم ظهور الفريق بشكل جيد خلال اللقاء قائلا: "تركيز الزمالك في المباراة كان على غلق المفاتيح بيراميدز بدلا من الحصول على زمام المبادرة، وهي من الأسباب التي جعلتنا ألا نظهر بالشكل المعتاد لنا".

وأوضح "أسلوب لعب الزمالك أثر بعض الشيء في طريقة لعبنا، ولدينا غيابات مؤثرة وكان لدينا شكوك حول مشاركة محمد حمدي وفيستون ماييلي وكلاهما لم يكن جاهزا بنسبة 100% وغياب بلاتي توريه كان مؤثرا بالإضافة لمصطفى فتحي ورمضان صبحي، هذا ليس مبررا لأننا حققنا انتصارات من قبل في ظل الغيابات".

وأكمل "الفريق لم يكن في أفضل حالاته فنيا في مباراة الزمالك".

وأتم ردا على ما أُثير سابقا عن أنباء إقالة يورتشيتش قبل مواجهة الأهلي في الدوري حال الخسارة حينها قائلا: "هذا كان كلام وسائل إعلام فقط ونحن لا نتعامل بالمباراة أو بالقطعة".

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح الزمالك في الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

ونجح عواد في التصدي لركلة الترجيح الأخيرة أمام زيكو لاعب بيراميدز ليمنح فريقه بطاقة العبور للنهائي.