البطاوي: كنت أتمنى ألا أتحدث بهذا الأسلوب عن التحكيم المصري

أبدى معتز البطاوي المشرف على الكرة في سيراميكا كليوباترا استيائه من الأداء التحكيمي ضد الأهلي في نصف نهائي السوبر المصري.

وانتصر الأهلي بنتيجة 2-1 في السوبر المصري على ملعب هزاع بن زايد على سيراميكا كليوباترا.

وقال المشرف على الكرة في سيراميكا كليوباترا عبر أبو ظبي الرياضية: "التنظيم وكل شيء جيد والملعب رائع والكل يجتهد، لكن شعرنا بالظلم لعدم احتساب ركلة جزاء".

وأَضاف "بعض الأخبار كانت تقول إن هذه المباراة بمثابة تكريم لمحمود البنا حكم اللقاء وأتمنى ذلك فعلا، وكذلك لمحمود عاشور حكم الـ VAR، كنت أتمنى ألا أتحدث بهذا الأسلوب عن التحكيم المصري".

وأردف "أي شخص يرى أن الكرة جاءت في يد لاعب الأهلي، والكل رآها، لماذا لم يحتسبها الحكم؟ ولماذا لم يستدعيه حكم تقنية الفيديو؟ كنت أتمنى أن نُكمل الصورة الجميلة".

وأتم "لن أعترض والموضوع انتهى وباركنا للأهلي، عندما تخرج وأنت مظلوم فأن الأمور تكون سيئة".

ولم يحتسب البنا ركلة جزاء لصالح سيراميكا في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وسجل للأهلي كلا من محمود تريزيجيه في الدقيقة 19 ونيتس جراديشار في الدقيقة 52 بينما سجل مروان عثمان هدف سيراميكا الوحيد في الدقيقة 41.

وينتظر الأهلي المتأهل من مواجهة الزمالك ضد بيراميدز في المباراة النهائية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وبذلك وصل الأهلي إلى نهائي السوبر للمرة العشرين في تاريخه والـ 14 على التوالي.

