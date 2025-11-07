قائمة السعودية - رينارد يضم الدوسري وسعود ضمن 27 لاعبا استعدادا لكأس العرب

الجمعة، 07 نوفمبر 2025 - 00:03

كتب : FilGoal

السعودية أمام العراق

أعلن هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، عن القائمة الأولية المشاركة في بطولة كأس العرب.

وتستضيف قطر نهائيات بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر 2025.

وضمت القائمة 27 لاعبا جاءوا كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي - عبد الرحمن الصانبي - محمد اليامي - راغد نجار

الدفاع: متعب الحربي - جهاد ذكري - عبد الإله العمري - وليد الأحمد - حسام التمبكتي - علي مجرشي - سعود عبد الحميد

الوسط: ناصر الدوسري - محمد سليمان - مراد هوساوي - زياد الجهني - محمد كنو - عبد الله الخيبري - نواف بوشل

الهجوم: سالم الدوسري - مصعب الجوير - سلطان مندش - عبد الله الحمدان - صالح أبو الشامات - عبد الرحمن العبود - مروان الصحفي - صالح الشهري - فراس البريكان

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب المغرب، والفائز من مباراة سلطنة عمان والصومال، والفائز من مباراة جزر القمر واليمن.

ويلعب المنتخب السعودي مواجهتين وديتين قبل خوض كأس العرب، الأولى أمام كوت ديفوار يوم 14 نوفمبر، قبل لقاء الجزائر يوم 18 نوفمبر.

