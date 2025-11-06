كرة سلة - انتصار الأهلي وسبورتنج في ذهاب نصف نهائي سيدات المرتبط
الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 23:56
كتب : محمد سمير
وضع فريقا الأهلي وسبورتنج قدما في نهائي سيدات دوري المرتبط لكرة السلة.
وفاز فريقا الأهلي وسبورتنج على سموحة والجزيرة على الترتيب في مباراتي المرتبط والسيدات.
وكانت فريق مرتبط الأهلي للناشئات قد تغلب على سموحة بنتيجة 69-52.
بينما نجح سيدات الأهلي في تحقيق الفوز على سموحة بنتيجة 83-52.
ويحتاج الأهلي للفوز في مباراة واحدة من مباراتي الإياب لحسم بطاقة التأهل للنهائي.
أما مرتبط سبورتنج للناشئات فتغلب على الجزيرة بنتيجة 64-57.
وتغلبت سيدات سبورتنج على الجزيرة بنتيجة 79-62 في المباراة الثانية.
وتقام مباريات الإياب يوم السبت 8 نوفمبر الجاري على صالة برج العرب.
